Planazo para los amantes del tenis: el documental sobre Novak Djokovic estrena el jueves

El astro serbio Novak Djokovic, considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, traslada su leyenda a la pantalla chica con el lanzamiento de su nuevo documental. Será desde este jueves 20, a través de la plataforma DGO con acceso a Prime Video y en el servicio satelital de DIRECTV.
Dirigido por Jason Hehir, reconocido por su trabajo en el aclamado documental The Last Dance, el largometraje titulado Novak Djokovic. El lobo en invierno explora la faceta más personal e inédita del jugador con mayor cantidad de títulos de Grand Slam en la historia del tenis.
Más allá de analizar sus triunfos en la cancha, el filme indaga en el espíritu competitivo del atleta, sus procesos de transformación y los constantes desafíos emocionales a los que debió hacer frente a lo largo de su carrera.
La historia incorpora declaraciones de su esposa Jelena, junto a los testimonios de grandes referentes de la disciplina como Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker y Jim Courier, quienes analizan la figura del único hombre en sostenerse durante 428 semanas en la cima del ranking mundial.
Novak Djokovic, "el hombre récord", de las canchas a la pantalla
Deportistas que marcan huella
Esta propuesta busca ampliar el abanico de relatos de DGO dedicados a las grandes leyendas del deporte internacional dentro del catálogo de streaming. Para ello, los usuarios disponen de opciones como el «Plan Streaming» de DGO, el cual reúne señales de televisión en directo, emisiones deportivas exclusivas mediante DSPORTS y una variada oferta de contenidos al integrar aplicaciones de entretenimiento como Prime Video, Disney+ y HBO Max.
Así Djokovic: el lobo en invierno se suma a otros retratos de deportistas que marcaron hitos. Por ejemplo:
- Haaland: The Big Decision: La figura noruega que brilló en la última Copa del Mundo repasa su camino hacia su exitosa etapa con el Manchester City y habla sobre títulos, su relación con Pep Guardiola y la presión mediática a la que se enfrenta en su día a día.
- Guga por Kuerten: La carrera del tenista brasileño que llegó a ser el número 1 del mundo es contada en un documental de 5 episodios. Un repaso desde sus humildes inicios, la temprana muerte de su padre y su emotivo retiro en 2008.
- In the Arena: Serena Williams: Esta docuserie nominada al Emmy sigue la impactante carrera de la tenista estadounidense teniendo en cuenta momentos claves de su vida: desde su primer triunfo en un Grand Slam hasta su retiro en 2022.
- Federer: los últimos doce días: El capítulo final de la carrera del tenista suizo en un film registrado con una cámara de video casera. Dirigido por el ganador del Oscar Asif Kapadia, la producción incluye la participación de la familia y los tres principales rivales de Roger Federer: Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.
- Thibaut Courtois, la vuelta del N°1: En 2023 el arquero belga sufrió una grave lesión que lo alejó de las canchas. La producción de 4 episodios refleja los sacrificios y desafíos de un jugador de élite para volver al fútbol en su máximo nivel.