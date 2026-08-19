Planazo para los amantes del tenis: el documental sobre Novak Djokovic estrena el jueves

Se trata de "El lobo en invierno", biografía del mítico deportista serbio que llega a las pantallas mediante DirecTV y DGO con Prime Video.

El documental de Novak Djokovic hace foco en su costado más personal e íntimo.

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El astro serbio Novak Djokovic, considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, traslada su leyenda a la pantalla chica con el lanzamiento de su nuevo documental. Será desde este jueves 20, a través de la plataforma DGO con acceso a Prime Video y en el servicio satelital de DIRECTV.

Dirigido por Jason Hehir, reconocido por su trabajo en el aclamado documental The Last Dance, el largometraje titulado Novak Djokovic. El lobo en invierno explora la faceta más personal e inédita del jugador con mayor cantidad de títulos de Grand Slam en la historia del tenis.

Más allá de analizar sus triunfos en la cancha, el filme indaga en el espíritu competitivo del atleta, sus procesos de transformación y los constantes desafíos emocionales a los que debió hacer frente a lo largo de su carrera.

La historia incorpora declaraciones de su esposa Jelena, junto a los testimonios de grandes referentes de la disciplina como Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker y Jim Courier, quienes analizan la figura del único hombre en sostenerse durante 428 semanas en la cima del ranking mundial.

Novak Djokovic, "el hombre récord", de las canchas a la pantalla Deportistas que marcan huella Esta propuesta busca ampliar el abanico de relatos de DGO dedicados a las grandes leyendas del deporte internacional dentro del catálogo de streaming. Para ello, los usuarios disponen de opciones como el «Plan Streaming» de DGO, el cual reúne señales de televisión en directo, emisiones deportivas exclusivas mediante DSPORTS y una variada oferta de contenidos al integrar aplicaciones de entretenimiento como Prime Video, Disney+ y HBO Max.