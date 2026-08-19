El INAMU dicta un taller virtual para aprender a componer canciones

El INAMU -Instituto Nacional de la Música- y el Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura de San Juan impulsan una nueva oportunidad de formación para los artistas musicales locales. Se trata de la tercera actividad del Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales 2026, una propuesta gratuita diseñada para fortalecer las herramientas creativas y profesionales del sector.
El ciclo busca acompañar el desarrollo integral de los hacedores de la música mediante instancias de aprendizaje dictadas de forma remota. Todas las actividades se llevarán a cabo los días jueves a las 18:00 h a través de la plataforma Zoom. La metodología de participación prevé que cada lunes se anuncie el taller correspondiente a la semana y se habilite el formulario de inscripción para los artistas registrados en el INAMU.
Habrá varios talleres en modalidad remota. Los músicos debeán estar registrados en INAMU
Los ejes temáticos de esta edición surgen directamente de las necesidades manifestadas por la comunidad artística y profesionales del rubro a través de la Encuesta INAMU sobre Formación Musical. Entre los talleres que se pueden tomar dentro del ciclo se encuentran:
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AMA, la Agregadora de Música Argentina, y la distribución digital
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Mastering y mezcla
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Producción artística e identidad sonora
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Derechos intelectuales
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Finanzas para proyectos musicales
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Metadatos digitales
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Producción de shows y gestión de giras
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Formación vocal e instrumental
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Exportación de música argentina
Taller de escritura de canciones
En este marco, la próxima jornada del programa llevará por título "Más letras para nuestras letras". La propuesta invita a los músicos a acercarse al proceso de escritura y profundizar en las distintas formas de transmitir ideas y emociones. Durante el encuentro se trabajarán diversos recursos vinculados al oficio de componer, tales como el ritmo, la métrica y la relación directa entre la palabra y la melodía.
Para obtener más información sobre esta y otras propuestas del ciclo, se puede ingresar al sitio oficial: inamu.musica.ar Para obtener más información sobre esta y otras propuestas del ciclo, se puede ingresar al sitio oficial: inamu.musica.ar
La actividad acompaña los contenidos pedagógicos del Manual de Formación Nº 3: Más letra para nuestras letras, editado por la institución, y estará a cargo de Rodrigo Manigot, reconocido músico, cantante y escritor.
Datos para participar del primer encuentro
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Taller: "Más letras para nuestras letras" , a cargo de Rodrigo Manigot
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Día: jueves 20 de agosto
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Hora: 18:00 h
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Modalidad: virtual a través de la plataforma Zoom
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Requisito: pertenecer a la nómina de artistas musicales registrados en el INAMU.
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Inscripción: Se realiza accediendo al Panel del sitio web del INAMU (https://inamu.musica.ar/ciclo-2026-mas-letras).