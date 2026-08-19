"El Museo del vino", obra teatral sanjuanina que echa raíces en la identidad local

Regresa a las tablas la pieza escrita por Tania Leyes y dirigida por Luciano Delprato, que "presenta a la vitivinicultura desde su contradicción”.

El museo del vino reúne una novia muerta, fantasmas y familia conviviendo, en una apuesta muy cercana a los sanjuaninos.

Tras haber cumplido un año desde su debut, la aplaudida producción teatral El museo del vino, de la Cooperativa Teatro de Arte y seleccionada por la Ley de Mecenazgo con el patrocinio de Fundación Banco San Juan, volverá a presentarse el 21 y 22 de agosto, consolidada como un hito en la agenda del elenco y también de la escena regional.

“No es una obra ‘rara’ por lo que cuenta, ni tiene una rareza en la puesta en escena, sino que es ‘contra todo pronóstico’ por las características de su producción”, declaró a DIARIO DE CUYO Tania Leyes, la dramaturga. “Cuando nos embarcamos en este proyecto lo calificamos como imposible, inabarcable, ya que es una mega puesta en escena, con una necesidad de recursos humanos, creativos y económicos importante, y que iba a ser difícil de sostener en el tiempo sino y solamente, por el deseo de seguir haciendo la obra y por la demanda de un público que la pide”, se explayó. Y apuntó: “Raro es hacer teatro como una extraña profesión irreemplazable en un pueblo que muchas veces no entiende la finalidad que tenemos o el lugar que ocupamos dentro de la cultura. El propósito de hacer teatro siempre fue raro, pero cuando un público se refleja en una obra, las salas se llenan… eso nos pasa con el Museo”.

¿De qué va El museo del vino? La trama plantea una potente síntesis argumental y simbólica: evoca el pasado de una familia disgregada que decide reorganizar sus recuerdos mediante una idea particular: acuerdan vender el 80% de su tierra para que, en el 20 % restante, puedan construir un museo familiar y mudar allí la finca y sus memorias. En escena se despliega una constelación donde se cruzan lo real y lo mágico, habitada por fantasmas, niños míticos y entidades que reimaginan la vitivinicultura y sus contradicciones.

Leyes reconoce una dimensión autobiográfica en su la propuesta: “La obra tiene una línea dramatúrgica ‘íntima’ en tanto cuenta el vínculo idealizado de una niña que busca a su padre en el laberinto de los parrales. Ofrezco así mi propia historia que a la vez es la historia de muchas familias sanjuaninas que malvendieron su tierra. A la vez, no es estrictamente biográfica, por suerte, sino trae otras historias como la de los niños míticos que se ahogan en los canales o los hijos de finqueros que se fueron a ‘las Europas’ y se gastaron las fortunas bodegueras. Es un material extenso que juega con la fantasía de voces y fantasmas y que presenta la vitivinicultura desde la contradicción”, se explayó la autora. Diez años le demandó, confesó, el proceso textual, “hasta que me animé a pedirle a Luciano que la dirigiera”, reconoció Leyes, quien, para concluirlo, se sometió a clínicas de escritura guiadas por Rafael Spregelburd, Santiago Loza y Andrés Gallina.

El Museo del vino, una joyita de la Cooperativa Teatro de Arte Teatro de pura cepa Con la dirección de Luciano Delprato, escenografía de Maureen Rotman, producción de Fabricio Montilla y un elenco integrado por referentes de la Cooperativa Teatro de Arte, la pieza (que contempla, con algunas entradas, degustar una copa de vino, descorchar y compartir una botella o llevársela a casa, según el ticket elegido) propone una vivencia transformadora.