Soda Stereo Ecos cerró un ciclo histórico en Buenos Aires y prepara su aterrizaje en Cuyo

El espectáculo cerró su tramo porteño el fin de semana pasado, con récord de estadios agotados. La próxima estación es Mendoza.

Soda Stereo Ecos concluyó sus históricas presentaciones en el Movistar Arena marcando un récord sin precedentes de 13 shows agotados. Ahora, la propuesta encarará el tramo final de su gira nacional, con una esperada cita en Mendoza el próximo 21 de agosto en el Arena Maipú.

El paso de la agrupación por la capital argentina reafirmó la vigencia indestructible de sus canciones y la profunda conexión con un público multigeneracional. Con casi 200.000 espectadores convocados en el Movistar Arena, la producción se coronó oficialmente como el espectáculo de un artista nacional con mayor número de fechas concretadas en la historia de dicho escenario.

Tras la apoteósica despedida, la dupla integrada por Charly Alberti y Zeta Bosio inmortalizó el hito firmando la tradicional placa conmemorativa del Movistar Arena. Al igual que sucede en las grandes alamedas del entretenimiento mundial, este distintivo quedará exhibido permanentemente en el célebre muro del recinto junto a las insignias de las máximas leyendas de la música nacional e internacional que han dejado su huella en el lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FlacoStereo (@flacostereo1) La seguidilla de conciertos regaló pasajes de altísima carga emotiva que quedarán guardados en la memoria colectiva de los asistentes. Entre los momentos más célebres, la función del 10 de agosto sorprendió a los fanáticos con la inclusión de "Entre Caníbales" dentro de la lista de temas. Tan solo 24 horas después, la emoción se apoderó de las gradas durante la interpretación de "Té para tres", una ejecución enmarcada en el homenaje a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños.

El cierre definitivo aconteció la noche del sábado 15, jornada en la que Charly Alberti brindó unas sinceras palabras de gratitud a la multitud por el acompañamiento incondicional demostrado a lo largo de las 13 convocatorias. La complicidad y la vibrante energía transmitida entre el escenario y la audiencia se consolidaron como el motor fundamental de este fenomenal regreso.