Soda Stereo Ecos en Mendoza: se acerca el show del año

Esta semana, Soda Stereo Ecos regresó al porteño Movistar Arena, donde se estrenó el 21 marzo de este año , con funciones agotadas en tiempo récord. Y vale decir que fue un regreso especial porque el 11 de agosto se celebra el nacimiento de Gustavo Cerati, fallecido en 2014 (hubiera cumplido 67 años).

El 15 de agosto terminaron las presentaciones en la capital argentina y ahora retoma la gira que se extenderá hasta diciembre. En ese marco, el 21 llegará estadio Arena Maipú, de Mendoza, única fecha en Cuyo , una cita imperdible para los fans de la región, los que pudieron verlos tocar en vivo y también los que no.

La propuesta de Ecos no apela a cantantes sustitutos ni a grupos tributo, sino a una compleja arquitectura técnica impulsada por el propio grupo en alianza con las productoras Power Play y Electro Rock . Sobre el escenario, el latido orgánico de la batería de Charly Alberti y el pulso del bajo de Zeta Bosio marcan el compás en vivo, acoplándose con las pistas originales de voz y guitarras rescatadas de las últimas giras de la banda en 1997 y 2007.

Lejos de proyectar simples registros de archivo o recurrir al modelado sintético de voz mediante Inteligencia Artificial, el mayor logro del espectáculo radica en la presencia tridimensional de su icónico frontman. Al respecto, medios nacionales remarcaron el salto cualitativo de la propuesta: desde La Nación sostuvieron que "un espectáculo holográfico como los que se conocieron hasta ahora y que giran por el mundo no es una descripción certera”.

A lo largo de alrededor de una hora y media de despliegue audiovisual y lumínico, el público vibra con una veintena de canciones fundamentales. El repertorio combina joyas del catálogo con clásicos insoslayables como "(En) la ciudad de la furia", "Persiana americana", "Prófugos" y "De música ligera", incluyendo además pasajes donde los espectadores utilizan anteojos 3D para una inmersión completa.

Ingeniería digital detrás del trío

Para comprender la magnitud de la producción, diversas publicaciones se adentraron en el dispositivo tecnológico. Según reportaron Rolling Stone e Infobae, el formato encuentra su mayor inspiración conceptual en ABBA Voyage (la superproducción estrenada en Londres en 2022 que combina avatares digitales hiperrealistas con músicos en vivo), marcando una distancia categórica con los hologramas planos tradicionales.

Por su parte, Infobae hizo especial hincapié en el uso avanzado de la IA y miles de videos para proyectar la figura del vocalista con un realismo inédito en el rock hispanoamericano. Para reconstruir su estampa escénica, los desarrolladores procesaron miles de horas de registro audiovisual —centradas principalmente en la gira Me Verás Volver de 2007— alimentando un modelo de Inteligencia Artificial capaz de analizar gesticulaciones, posturas al ejecutar la guitarra y la manera característica de caminar el escenario.

Posteriormente, ese análisis se combinó con sistemas de captura de movimiento (motion capture) mediante sensores en actores reales, de modo que esa información se fusionó con los datos obtenidos por inteligencia artificial para lograr una representación más natural y menos robótica. El resultado es un avatar digital con volumen y respuesta en tiempo real a la iluminación. Como puntualizó Guillermo Pintos en Infobae, "la disposición escenográfica del recital, además, potenciaba el efecto porque los tres estaban en un mismo plano de alcance visual", permitiendo a Alberti y Bosio desplazarse libremente alrededor de la figura virtual.

Gustavo Cerati en Soda Stereo Ecos

Las claves:

Análisis de archivo real: Patrones de movimiento, postura y gestos extraídos de miles de horas de la gira Me Verás Volver (2007).

Modelado 3D con volumen: Renderizado digital tridimensional (no video plano) que mantiene la perspectiva y consistencia visual desde cualquier ángulo.

Captura de movimiento sobre base real: Interpretación de actores combinada con los datos del archivo para lograr una gestualidad fluida y natural.

Iluminación e interacción reactiva: Integración luminosa en tiempo real con Charly y Zeta, generando sombras y reflejos dinámicos para un acabado orgánico.

Siguen los Ecos

Tras su inminente escala en la provincia de Mendoza, la gira de Ecos continuará su periplo internacional. En septiembre desembarcará en Estados Unidos con fechas en San José, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York y Miami. Posteriormente, el espectáculo cruzará el océano hacia Madrid, antes de cerrar el año hacia noviembre con nuevas paradas en Centroamérica y México, consolidando un hito donde la memoria musical y la tecnología de frontera se abrazan sin precedentes.

((( RECUADRO)))

El OK de la familia de Gustavo Cerati

Más allá del despliegue tecnológico impulsado por Zeta Bosio y Charly Alberti, el sostén fundamental de Ecos ha sido el apoyo incondicional de la familia de Gustavo Cerati: sus hijos Benito y Lisa, y su hermana Laura.

"Gustavo es irremplazable y el único que puede reemplazarlo es él mismo", dijo a La Coope 102.7 Laura, para quien el formato resolvió el dilema de mantener viva la obra sin vulnerar la figura de Gustavo.

Por su parte, en entrevista con Billboard Argentina, la hija menor del cantante confesó que “hay un día que lloré toda la noche ahogada, ¿viste?, pero otro día estuve muy feliz. Y sobre todo lo lindo de ver a las personas, es como un momento... está todo muy bien, ¿viste?, la gente está muy bien".

Finalmente, Benito Cerati analizó el impacto estético de la propuesta. En un diálogo reflejado por Infobae, el músico remarcó el carácter de homenaje: “Mi papá siempre fue un vanguardista y un apasionado de la tecnología. Ver su obra tratada con este nivel de respeto y dimensión sonora no solo nos emociona como familia, sino que mantiene vivo su espíritu innovador”.