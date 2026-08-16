Música para Volar volverá a San Juan para recrear Canción Animal

Será los primeros días de septiembre y fusionará las inolvidables canciones de Soda Stereo con proyección de imágenes.

Música para volar, una buena oportunidad para disfrutar de los clásicos de Gustavo, Zeta y Charly.

El reconocido ensamble Música para Volar regresará a San Juan para presentar un ambicioso despliegueque entrelaza la música con el séptimo arte. El grupo reversionará el emblemático álbum Canción Animal, de Soda Stereo, coordinando cada acorde con material audiovisual.

El espectáculo se llevara a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en las instalaciones del Cine Teatro Municipal de Capital. La función está dirigida exclusivamente a un público mayor de 18 años y los tickets ya se encuentran disponibles a través del portal Avantti.

La propuesta escénica toma como eje vertebrador al legendario álbum publicado en 1990 por la banda liderada por Gustavo Cerati, un trabajo que significó un punto de inflexión en la cultura musical del continente gracias a temas inolvidables como De música ligera, Entre caníbales, Té para tres, Un millón de años luz o En el séptimo día.

En esta oportunidad, las canciones no sonarán de manera aislada: el repertorio estará sincronizado compás a compás con una proyección que reúne desde secuencias de películas como Interstellar, Joker o Thelma y Louise, hasta pasajes del cine de autor de Andréi Tarkovski.

Música para volar: un fenómeno sostenido Surgida en el año 2012 de la unión entre músicos de Rosario y Capitán Bermúdez, la agrupación integrada por José Matteucci en batería y canto, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y Bruno Moreno en piano y dirección de arreglos, nació sin pretensiones a largo plazo. Su meta inicial era ofrecer un único recital en un bar para homenajear el célebre disco desenchufado de Soda Stereo. No obstante, la respuesta del público transformó aquel encuentro casual en un fenómeno sostenido que ya lleva más de una década de giras e innovaciones.