Mendoza puso fecha a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027: cronograma completo y homenajes especiales

El Gobierno de la provincia de Mendoza presentó el cronograma de actividades que marcará el camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.

El Gobierno de Mendoza oficializó el calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, la máxima celebración cultural y vitivinícola de la provincia. El tradicional Acto Central se llevará a cabo el sábado 6 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, dando cierre a una intensa agenda de actividades artísticas que comenzarán a desarrollarse durante el verano.

Homenaje a los pilares de la música cuyana La edición 2027 tendrá un profundo sentido emotivo e histórico, ya que estará dedicada a rendir tributo a dos grandes exponentes de la cultura local:

El centenario de Los Trovadores de Cuyo: Se celebrarán los cien años de trayectoria del histórico conjunto que marcó a generaciones con su impronta folclórica.

El legado de Carlos Alberto “Pocho” Sosa: Se reconocerá la obra del entrañable embajador del cancionero popular mendocino.

Por disposición oficial, el guion y los cuadros musicales tanto del Acto Central como de la repetición deberán poner en valor la poesía y la música legadas por ambos referentes.