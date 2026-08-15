    • 15 de agosto de 2026 - 18:04

    Mendoza puso fecha a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027: cronograma completo y homenajes especiales

    El Gobierno de la provincia de Mendoza presentó el cronograma de actividades que marcará el camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de Mendoza oficializó el calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027, la máxima celebración cultural y vitivinícola de la provincia. El tradicional Acto Central se llevará a cabo el sábado 6 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, dando cierre a una intensa agenda de actividades artísticas que comenzarán a desarrollarse durante el verano.

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    La edición 2027 tendrá un profundo sentido emotivo e histórico, ya que estará dedicada a rendir tributo a dos grandes exponentes de la cultura local:

    El centenario de Los Trovadores de Cuyo: Se celebrarán los cien años de trayectoria del histórico conjunto que marcó a generaciones con su impronta folclórica.

    El legado de Carlos Alberto “Pocho” Sosa: Se reconocerá la obra del entrañable embajador del cancionero popular mendocino.

    Por disposición oficial, el guion y los cuadros musicales tanto del Acto Central como de la repetición deberán poner en valor la poesía y la música legadas por ambos referentes.

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    La agenda de eventos previos y específicos de la Vendimia quedó conformada de la siguiente manera:

    • Vino Blues: 26, 27 y 28 de enero.
    • Jazz en el Lago del Parque: 29, 30 y 31 de enero.
    • Americanto: 1 de febrero.
    • Bendición de los Frutos: Sábado 27 de febrero.
    • Fiesta de la Cosecha: Miércoles 4 de marzo.
    • Vía Blanca de las Reinas: Viernes 5 de marzo.
    • Carrusel y Acto Central: Sábado 6 de marzo (Teatro Griego Frank Romero Day).
    • Segunda Noche: Domingo 7 de marzo.

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