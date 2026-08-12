    • 12 de agosto de 2026 - 20:07

    Temporal en Mendoza: Vialidad trabaja para despejar la Ruta 7 tras acumularse hasta cuatro metros de nieve

    Tras un temporal de magnitud histórica que no se registraba desde 2008, Vialidad Nacional encabeza un operativo de 24 horas para liberar unos 80 kilómetros de la Ruta Nacional 7.

    Las nevadas complican el sector más alto de la ruta 7 y Vialidad advirtió que en Las Cuevas la visibilidad es completamente nula.

    Las nevadas complican el sector más alto de la ruta 7 y Vialidad advirtió que en Las Cuevas la visibilidad es completamente nula.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La alta montaña mendocina continúa bajo un intenso despliegue operativo luego del histórico temporal de nieve que afectó fuertemente al corredor cordillerano. Los trabajos, enmarcados en el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI), movilizan maquinarias durante las 24 horas para rehabilitar por completo la Ruta Nacional 7.

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    El fenómeno meteorológico dejó registros inéditos en la región desde el año 2008, provocando acumulaciones de hasta cuatro metros de nieve en diversos tramos críticos y afectando de manera directa unos 80 kilómetros del camino, principalmente en el trayecto comprendido entre Punta de Vacas y Las Cuevas.

    Un operativo complejo y el estado del paso internacional

    Las tareas de despeje permitieron avanzar en la habilitación parcial de la traza; sin embargo, las condiciones climáticas adversas y los fuertes vientos registrados en los sectores más elevados complican la circulación total hacia la boca del Túnel Internacional.

    Desde los organismos viales y de seguridad recuerdan la importancia de consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje hacia la cordillera, ya que las cuadrillas mantienen frentes de trabajo permanentes para garantizar la seguridad y recuperar la normalidad en uno de los pasos fronterizos y turísticos más importantes del país.

    Recomiendan extremar los cuidados

    Desde Vialidad recordaron que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas en los vehículos que circulan por el corredor andino, para utilizarlas en caso de que sean requeridas.

    También recomendaron reducir la velocidad durante los días de viento y lluvia y extremar las precauciones en zonas de derrumbes. Ante posibles crecidas, se aconseja evitar el cruce de sectores que puedan quedar anegados por flujos aluvionales.

    Por el momento, la habilitación total de la ruta 7 y del Paso Internacional Cristo Redentor queda sujeta a las evaluaciones de los coordinadores generales de ambos países.

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