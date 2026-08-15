    • 15 de agosto de 2026 - 17:50

    Primer vistazo de "Coco 2" con un Miguel adolescente: cuándo se estrena

    Disney y Pixar mostraron las primeras imágenes de la esperada secuela durante la D23. Miguel regresará varios años después, acompañado por Dante y todavía aferrado a su sueño de convertirse en músico.

    Así será Miguel adolescente en “Coco 2”

    Así será Miguel adolescente en “Coco 2”

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Miguel Rivera ya no será el niño de 12 años que conquistó al público en Coco. Disney y Pixar revelaron el primer vistazo de “Coco 2” durante la convención D23, celebrada en Anaheim, California, y confirmaron que el protagonista aparecerá ahora como adolescente, aunque mantendrá uno de sus grandes símbolos: la guitarra a la espalda.

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    Las imágenes conceptuales muestran a un Miguel más grande recorriendo nuevamente las calles de Santa Cecilia junto a Dante, su inseparable perro xoloitzcuintle. La historia estará situada varios años después de los acontecimientos de la película original y seguirá al joven mientras continúa persiguiendo su objetivo de convertirse en músico profesional.

    Qué se sabe de “Coco 2”

    Uno de los regresos confirmados es el de Ernesto de la Cruz. Benjamin Bratt volverá a prestar su voz al famoso cantante en la versión en inglés y fue justamente quien presentó parte del nuevo material durante la D23.

    Las primeras imágenes también anticipan un nuevo viaje relacionado con la Tierra de los Muertos y muestran un esperado reencuentro de Miguel con Mamá Coco, quien había fallecido hacia el final de la primera película. Sin embargo, Disney todavía no difundió oficialmente una sinopsis completa de la secuela.

    Detrás del proyecto volverá buena parte del equipo creativo original. Lee Unkrich será el director, Adrian Molina regresará como codirector y Mark Nielsen estará a cargo de la producción. La identidad de quien dará voz al Miguel adolescente todavía no fue anunciada.

    Cuándo se estrena

    La espera será larga. “Coco 2” llegará exclusivamente a los cines en noviembre de 2029, por lo que habrán transcurrido alrededor de 12 años desde el estreno de la primera película, lanzada en 2017.

    La continuación había sido anunciada oficialmente en marzo de 2025, pero recién ahora Disney comenzó a mostrar cómo será esta nueva etapa de Miguel. La primera Coco se convirtió en uno de los grandes éxitos de Pixar y ganó dos premios Oscar: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Remember Me” (“Recuérdame”).

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