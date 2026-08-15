Marvel encendió la expectativa con el nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday"

Marvel Studios volvió a sacudir a sus fanáticos con un nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday" , una de las películas más esperadas del año. El adelanto fue presentado durante la D23 en Anaheim, California , y dejó una de las imágenes más contundentes hasta ahora de Robert Downey Jr. convertido en Victor Von Doom .

La presentación tuvo además una dosis fuerte de nostalgia. Robert Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell subieron al escenario para acompañar el estreno del material, confirmando que el regreso de viejos rostros del Universo Cinematográfico de Marvel será uno de los grandes motores de la película.

El video abre con Doom sentado en un imponente trono mientras Sue Storm, interpretada por Vanessa Kirby , recuerda que Victor alguna vez fue una persona diferente. El relato empieza así a revelar parte del costado trágico del villano y su transformación después de perder aquello que más quería.

Las imágenes avanzan rápidamente hacia un escenario mucho más oscuro. Una ciudad aparece devastada y Reed Richards, el Mr. Fantastic de Pedro Pascal , confronta directamente a Doom para saber si él fue responsable de la destrucción.

He used to be different.



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Marvel mostró un nuevo adelanto de “Avengers: Doomsday”, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom y nuevas imágenes del choque entre los distintos universos.

A partir de allí, el tráiler se convierte en un desfile de personajes. Aparecen Ant-Man y Cassie Lang, Johnny Storm junto a Franklin Richards, Charles Xavier, Magneto, Loki, Shuri, Cyclops y Steve Rogers, además de Thor y su hija adoptiva Love.

Pero una de las secuencias que más repercusión generó tiene como protagonistas a Thor y Doctor Doom. El personaje de Chris Hemsworth intenta atacar al villano con Stormbreaker, pero Doom detiene el arma con un solo dedo antes de responder y demostrar el nivel de poder que tendrá en la película. Después, el adelanto muestra la activación de un grupo de Centinelas, las conocidas máquinas destinadas a perseguir mutantes dentro del universo de los X-Men.

El video deja así más claro el enorme cruce que prepara Marvel: la historia reunirá personajes provenientes del universo principal de los Avengers, el mundo de Los 4 Fantásticos y el universo asociado con los X-Men.

Una reunión de generaciones para el próximo gran evento de Marvel

Además de Downey Jr., Chris Evans volverá como Steve Rogers, mientras que los históricos X-Men de las películas de 20th Century Fox también tendrán una presencia importante. Están confirmados Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto y James Marsden como Cyclops, junto con Kelsey Grammer, Alan Cumming y Rebecca Romijn, entre otros.

El reparto incluye además a Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Sebastian Stan, Paul Rudd, Simu Liu, Letitia Wright, Channing Tatum, David Harbour y Joseph Quinn, en una de las convocatorias más grandes realizadas por Marvel desde Avengers: Endgame.

La dirección estará nuevamente en manos de Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. La historia servirá además como antesala de "Avengers: Secret Wars", prevista para diciembre de 2027.

"Avengers: Doomsday" llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Después de años construyendo nuevas historias tras Endgame, Marvel parece dispuesto a volver a apostar por su fórmula más ambiciosa: héroes de distintas generaciones y universos reunidos frente a una amenaza común. Y esta vez hay un detalle que cambia por completo la ecuación: el rostro detrás del gran villano es el mismo que durante más de una década estuvo asociado a Iron Man.