El Trío Los Barros desplegará el folclore cuyano en la mítica avenida Corrientes

El domingo 18 de octubre, la agrupación sanjuanina actuará en el emblemático Teatro Ópera, dentro del Festival Patria.

El Trío Los Barros, con su folclore a la calle Corrientes

El destacado conjunto sanjuanino Trío Los Barros se presentará el 18 de octubre en el histórico Teatro Ópera de Buenos Aires. La agrupación formará parte de la cuarta edición del renombrado Festival Patria, llevando el distintivo sonido del folclore de la región de Cuyo a una de las salas más emblemáticas de la capital argentina.

El arribo de la formación cuyana al corazón cultural porteño marca un hito de especial relevancia dentro del circuito de la música popular. Conformado por Eduardo Barros junto a sus hijos Matías y Cintia, este ensamble familiar trasciende fronteras provinciales para representar la identidad musical de San Juan, Mendoza y San Luis en un marco de gran visibilidad nacional.

El Trío Los Barros compartió la buena noticia en sus redes La presentación se enmarca en la gira promocional titulada “Cuyo le canta a Argentina”, un proyecto con el que la agrupación busca difundir la riqueza lírica y melódica del cancionero tradicional. Durante la velada, los espectadores podrán disfrutar de un repertorio compuesto por tonadas, cuecas y zambas que destacan por su calidad interpretativa y respeto por las raíces folclóricas.

Trío Los Barros: despliegue en escena Para este recital en el Teatro Ópera, el Trío Los Barros presentará una puesta en escena integral que combinará música en vivo y danza. El acompañamiento instrumental estará a cargo del experimentado maestro Juan Carlos Carrizo, mientras que el marco coreográfico será aportado por las compañías Posta Bermejo Ballet, Ballet Jesús y Ballet Luna de Abril.