Murió "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis

El mundo del folklore argentino está de luto por la muerte de José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, quien falleció durante la madrugada de este miércoles a los 68 años. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales.
Ponce había nacido en Córdoba y se incorporó a Los Tekis en 1995. Desde entonces se convirtió en una pieza fundamental de la agrupación jujeña y acompañó buena parte de su historia, con presentaciones, giras y carnavales en distintos escenarios del país.
La noticia generó una profunda conmoción entre sus compañeros y seguidores. Los Tekis lo despidieron con un emotivo mensaje en el que lo definieron como “amigo, hermano y cumpita de la música y de la vida” y destacaron la enorme huella que dejó durante todos los años compartidos.
Una vida ligada a la música
Además de su extensa trayectoria como bajista, Pucho Ponce desarrolló otras facetas artísticas. Era dibujante y también mantuvo un vínculo cercano con la radio y las entrevistas. Durante la pandemia, cuando los escenarios estuvieron paralizados, profundizó especialmente su pasión por el dibujo.
Su incorporación a Los Tekis se produjo en una etapa clave para la banda, que con el paso de los años se consolidó como una de las principales agrupaciones del folklore argentino contemporáneo.
Durante más de 30 años, Ponce compartió escenarios con sus compañeros y fue parte del sonido característico del grupo. Su partida deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él décadas de música y carnaval.