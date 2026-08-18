Joaquín Ferreira, el "Vadalá" que vuelve locas a las mujeres y a los hombres en la serie de Moria en Netflix

El 28 de abril, el día que cumplió 40 años, Joaquín Ferreria sabía que en dos meses se jugaba el Mundial de Futbol pero no que poco después ya no se hablaría de la Scaloneta sino de él: sorpresivamente, es el hombre "con más rating" de la serie de Moria Casán , la ficción que la está rompiendo en las plataformas y en las redes sociales.

Sin querer, Ferreira reemplazó en el gusto de las mujeres (y también de muchos hombres) a los más aclamados del seleccionado nacional. Los suspiros -por lo menos los digitales- ya no se los llevan los bíceps de Lisandro Martínez, la onda "turra" de Enzo Fernández o el rostro aniñado de Julián Alvarez, sino las piernas y la cola del "Vadalá" que interpreta él.

Ferreira interpreta al que quizás haya sido el hombre más polémico en la vida de la diva más popular del país. Luis Vadalá fue un mecánico que la enamoró por completo y que la hizo vivir momentos gloriosos pero también protagonizar una separación muy traumática que se extendió con el tiempo: sus familiares anunciaron que harán juicio a la productora de la ficción.

A partir de que le tocó mostrar el cuerpo y jugar tomas de alto volataje, su nombre se fue haciendo popular y asociandose a la idea de "machazo" que todos destacaron: voz rugosa, piernas llenas de fibras, cola musculosa (sí, las mujeres destacaron eso) un lomo infernal y una cara que se volvió presa de deseo de todos. Para buena cantidad de gente, incluso, se volvió "el hombre ideal". "¡Aprobadísimo!" fue tendencia.

Evidentemente, la fama le ha llegado un poco tarde a Ferreira. Es un "señor de las cuatro décadas" y antes de lograr este furor con la serie de Moria hizo escenas íntimas con la China Suárez en la ficción "Hija del fuego". Pasaron algo inadvertidas en su momento, pero ahora resultan una buena carta de presentación.

Ferreira visitó Puro Show y además de provocar alboroto entre las chicas del panel contó que no es mediático, que no tuvo novias famosas ni tampoco las busca, que no le gustaría salir en las páginas del corazón, que "estoy conociendo a alguien" hace 4 meses, que esa chica no es famosa y no tiene nada que ver con esto, que no es argentina sino mexicana, que es más joven que él y que prefiere no dar tantos datos más de ella.

Pero claro, no todas son rosas en su vida. "En Argentina no me reconocen, en México sí porque viví y trabajé 10 años, en España también porque trabajé mucho allá" les dijo. "Con dolor lo digo, tengo más trabajo afuera que acá, amaría quedarme acá, me cuesta irme, pero qué puedo hacer...Dicen que el expatriado no tiene casa en ningún lado, y yo lo viví. No tengo casa en ningún lado, mi casa soy yo" reconoció.