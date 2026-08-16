Mario Castiglione y Moria Casán: la historia de amor, el nacimiento de Sofía Gala y la muerte que marcó a La One

La vida de Moria Casán siempre estuvo atravesada por el brillo, la exposición pública y una personalidad imposible de encasillar. Sin embargo, detrás de la figura poderosa de La One , también existen historias íntimas que marcaron su camino de una manera profunda. Una de ellas fue su vínculo con Mario Castiglione , actor, director y productor argentino, recordado no solo por su trayectoria artística, sino también por haber sido pareja de Moria y padre de Sofía Gala Castiglione.

Mario Castiglione nació en La Plata en 1946 y desarrolló una carrera ligada al teatro, la televisión y el cine argentino . Fue parte del grupo humorístico I Medici Concert , tuvo participación en producciones populares y compartió escena con figuras centrales del espectáculo nacional. Su nombre volvió a cobrar fuerza por el renovado interés en la vida de Moria Casán y por las ficciones biográficas que revisitan distintos momentos de la diva.

Lejos de quedar reducido al rol de “exmarido de Moria”, Castiglione tuvo una presencia propia dentro del ambiente artístico. Su perfil combinaba humor, oficio teatral, producción y una fuerte conexión con la escena nacional. Esa identidad fue clave para entender el lazo que construyó con Moria Casán , una mujer que también hizo del escenario su territorio natural.

La relación entre Moria Casán y Mario Castiglione comenzó en el ambiente donde ambos se movían con naturalidad: el teatro . Entre camarines, funciones, revistas musicales y miradas desde bambalinas, se fue construyendo un vínculo que primero tuvo admiración y luego se transformó en una historia de amor intensa.

En aquel momento, Moria ya era una de las mujeres más magnéticas del espectáculo argentino. Mario, por su parte, tenía una impronta bohemia, culta y teatral que terminó conquistándola. La propia diva lo recordó como un hombre de mente abierta, con sensibilidad artística y una personalidad muy marcada. Ese contraste pareció unirlos en una relación que, además de sentimental, también tuvo una dimensión laboral muy fuerte.

Durante los años ochenta, la pareja compartió proyectos, escenarios y exposición mediática. No eran solo dos artistas enamorados: también funcionaban como una dupla que despertaba curiosidad en el público. En una época en la que la revista, la televisión y el cine popular ocupaban un lugar central, Moria y Castiglione se convirtieron en una pareja observada, comentada y seguida por la prensa del espectáculo.

El nacimiento de Sofía Gala, la hija que cambió la vida de Moria Casán

El capítulo más importante de esa historia llegó con el nacimiento de Sofía Gala Castiglione. La hija de Moria Casán y Mario Castiglione nació en 1987 y desde el primer momento quedó ligada a un universo artístico muy particular. Su llegada marcó un antes y un después en la vida de Moria, quien hasta entonces había construido una carrera casi sin pausas, concentrada en el escenario, la televisión y su imagen pública.

De acuerdo con crónicas de la época, el nacimiento de Sofía Gala estuvo rodeado de emoción, detalles teatrales y una atmósfera muy propia del mundo de sus padres. Moria llegó a la clínica con serenidad y ansiedad, mientras Mario vivía el momento con una mezcla de nervios y felicidad. La pequeña nació por cesárea, pesó 3,300 kilos y midió 49 centímetros.

Con los años, Sofía Gala siguió el camino artístico familiar y se convirtió en una actriz con identidad propia. Su carrera confirmó que el legado de Moria y Mario no quedó solo en la memoria afectiva, sino también en una forma de habitar el teatro, la actuación y la cultura popular argentina.

La separación de Moria Casán y Mario Castiglione: un vínculo que nunca desapareció

Aunque el matrimonio entre Moria Casán y Mario Castiglione terminó a comienzos de los años noventa, el lazo entre ambos no se borró. La separación no eliminó la historia compartida ni el lugar que Mario ocupó en la vida de Moria y de Sofía Gala. Como suele ocurrir con los grandes vínculos, la relación siguió existiendo desde otro lugar: el de la familia, la memoria y la hija en común.

Años más tarde, Moria volvió a hablar de Mario con una mezcla de emoción, dolor y gratitud. En distintas apariciones públicas, la diva recordó no solo el amor, sino también los momentos difíciles que atravesaron. Esa mirada, más madura y atravesada por el tiempo, mostró una faceta menos habitual de La One: la de una mujer que revisa su pasado con crudeza, sensibilidad y honestidad.

El vínculo familiar tuvo, además, una escena televisiva muy recordada. En 1999, Castiglione volvió a compartir pantalla con Moria Casán, Sofía Gala y Luis Vadalá, quien por entonces era pareja de la diva. Ese momento quedó en el archivo como una postal cargada de historia, exposición y emoción.

La temprana muerte de Mario Castiglione: de qué murió y el dolor de Moria Casán

La muerte de Mario Castiglione fue uno de los golpes más duros para el entorno familiar de Moria Casán. El actor, director y productor falleció en el año 2000, a los 54 años, en La Plata, luego de atravesar un cáncer colorrectal, también mencionado como cáncer de colon en distintas crónicas sobre su vida. Su partida ocurrió cuando Sofía Gala Castiglione era todavía adolescente, una etapa especialmente sensible para enfrentar la pérdida de un padre.

Con el paso del tiempo, Moria Casán recordó públicamente aquellos meses finales con una mezcla de emoción, dolor y gratitud. La diva contó que Mario ya estaba muy debilitado por la enfermedad, pero que aun así quería acompañarla y verla trabajar. Incluso relató que llegó a asistir a verla en silla de ruedas, impulsado por el deseo de estar cerca en una etapa límite de su vida.

Para Moria Casán, la muerte de Mario Castiglione no solo significó despedir a una expareja. También implicó decir adiós a una persona central en su historia íntima, a un compañero artístico y al padre de su hija. Más allá de la separación, el vínculo entre ambos quedó unido para siempre por Sofía Gala, la hija que tuvieron en común y que años después construiría su propio camino en la actuación.

En ese recuerdo, Moria suele destacar el lugar humano de Castiglione y agradecerle haberle dado una de las experiencias más importantes de su vida: la maternidad. Esa dimensión afectiva es la que vuelve tan potente esta historia, porque combina amor, familia, arte, pérdida y memoria.