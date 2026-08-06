"Moria" en Netflix: uno por uno, los personajes que aparecerán en serie

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La biopic de Moria Casán ya tiene fecha de estreno y Netflix comenzó a revelar nuevos detalles, precisamente, los actores que reencarnarán a varios personajes famosos. La serie, inspirada en la vida de la diva , llegará a la plataforma el 14 de agosto , en la antesala de su cumpleaños número 80, y repasará más de cinco décadas de una trayectoria que atravesó el teatro, el cine y la televisión.

Por Redacción Diario de Cuyo

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Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment , la ficción estará protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth , quienes interpretarán a Moria en distintas etapas de su vida. Además, contará con la participación especial de la propia conductora.

La producción propone una mirada sobre la mujer que convirtió la transgresión en una forma de supervivencia y busca funcionar también como un homenaje a la cultura popular argentina a través de los personajes que marcaron su historia.

Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione , el gran amor de la vida de Moria.

Micaela Riera como Susana Giménez en los años 80, su icónica compañera del teatro de revistas.

Leticia Brédice como Susana Giménez en los años 90, ya convertida en una de sus grandes confidentes.

Hernán Jiménez como Jorge Porcel, su histórica dupla humorística en televisión.

Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, compañero fundamental del teatro de revistas.

Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg, productor teatral y amigo.

Giuliano Pianetti como Fito Páez, invitado al ciclo A la cama con Moria.

Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich, el empresario que impulsó sus primeros pasos artísticos.

María Fernanda Callejón como Zeta, amiga de toda la vida.

Eloy Rossen como Galo, su mano derecha.

Rafael Ferro como Carlos Sexton, una figura trascendental en su historia.

Joaquín Ferreira como Luis Vadalá, uno de sus romances más recordados de los años 90.

Luis Machín como Carlos A. Petit, empresario teatral, guionista y director que la descubrió y la llevó al teatro.

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán

La serie contará con tres actrices para representar las diferentes etapas de la vida de Moria Casán.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de ponerse en la piel de la conductora y actriz, mientras que la propia Moria Casán tendrá una participación especial dentro de la ficción.