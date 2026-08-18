Candela Arizaga volvió a mostrarse con Facundo Moyano y lanzó una picante indirecta

La modelo compartió una foto junto al dirigente en Disneyland París y respondió a las críticas por sus viajes al exterior con un mensaje que generó repercusión.

Candela Arizaga volvió a poner su relación con Facundo Moyano en el centro de la escena. La modelo publicó una fotografía junto al dirigente durante un viaje a París y aprovechó la repercusión que generaron sus constantes viajes al exterior para lanzar un contundente mensaje en sus redes sociales.

La imagen fue tomada en Disneyland París y muestra a Arizaga sonriente junto a Moyano, quien aparece abrazándola por detrás. La postal fue compartida por la modelo en medio de los cuestionamientos que recibió en redes sociales por sus viajes durante el último año.

Entre los destinos que trascendieron aparecen Las Vegas, California, Punta del Este, Cancún, París y Nueva York, donde la pareja estuvo presente durante la final del Mundial 2026. La publicación también llegó después de que se instalara una polémica en torno a la situación laboral de Arizaga y la falta de actividad declarada ante ARCA, según lo señalado por TN.

El fuerte mensaje que publicó en sus redes Lejos de esquivar las críticas, la joven decidió responder a través de Instagram. Primero aclaró que sus viajes fueron realizados junto a su expareja, su actual pareja y familiares. Luego lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “No tengo la culpa de que elijan mal a sus novios”.

El mensaje fue interpretado como una referencia al entorno sentimental de Moyano y se sumó a una serie de publicaciones que Arizaga viene realizando desde las últimas semanas. En otra historia, además, acompañó la fotografía junto al dirigente con un comentario en tono irónico y dejó entrever que no quería que su vínculo continuara oculto.