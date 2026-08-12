    • 12 de agosto de 2026 - 20:58

    Caso Facundo Moyano: la fiscalía citó a 14 testigos y busca reconstruir qué ocurrió con Candela Arizaga

    Las declaraciones comenzarán este miércoles y se extenderán hasta el 31 de agosto. Declararán policías, médicos, personal de seguridad y familiares de la joven.

    Moyano y Arizaga protagonizaron un caso que la Justicia aúun está tratando de revelar durante la madrugada del 4 de agosto pasado, cuando la modelo salió corriendo semidesnuda

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el episodio protagonizado por el exdiputado Facundo Moyano y Candela Arizaga tendrá en las próximas semanas una nueva etapa clave. La fiscalía convocó a 14 testigos para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto y las horas posteriores, cuando la joven fue trasladada al Hospital Pirovano y Moyano quedó imputado.

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    Según el cronograma de citaciones, las declaraciones se realizarán en la sede de la Fiscalía Especializada entre el 13 y el 31 de agosto. Entre los convocados hay empleados de seguridad del edificio donde ocurrió el episodio, la persona que realizó el llamado al 911, policías que participaron del operativo, médicos que atendieron a Arizaga y profesionales que examinaron a Moyano durante su detención.

    También fueron citados testigos del entorno de la joven, entre ellos su madre, su hermana y una amiga que la acompañó durante la internación y el alta médica.

    Quiénes declararán ante la fiscalía

    El cronograma comenzará este miércoles 13 de agosto, cuando están citados Juan Ramón Pavón, empleado de seguridad del edificio de Moyano; Diego Nahuel Astrada, también personal de seguridad, y Nelson David Maza, quien realizó el llamado al 911 que alertó sobre la situación.

    El martes 18 de agosto será el turno de Matías Ríos, inspector de la Policía de la Ciudad que actuó como oficial preventor; Estefanía Verón, quien participó del traslado de Arizaga al hospital, y Silvana Salerno, policía que entrevistó a la joven durante su internación.

    Para el miércoles 19 fueron convocadas Melina Anahí Nieva, oficial de consigna en el hospital al momento del alta; Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la joven en el lugar del hecho, y Karina Pinto, médica legista de la Policía de la Ciudad que elaboró el informe sobre Moyano durante su detención.

    El jueves 20 de agosto declararán Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a Arizaga; Miriam Josefina García, empleada doméstica de Moyano, y Sol Estrada Hildebrandt, amiga de la joven que estuvo junto a ella durante la internación y el alta.

    Finalmente, el lunes 31 de agosto fueron citadas Miriam Puntonet, madre de Arizaga, y Victoria Arizaga, hermana de la influencer.

    Qué pasó entre Moyano y Arizaga

    Moyano fue demorado durante la madrugada del 4 de agosto, en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, luego de varios llamados al 911 que alertaron sobre una mujer que corría semidesnuda por la calle.

    La joven fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras que el exdiputado quedó imputado inicialmente por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto investigado como posible violencia de género.

    Sin embargo, días después, la propia Arizaga se presentó ante la fiscalía y modificó el escenario inicial. La joven sostuvo que Moyano no la había agredido ni le había impedido abandonar el departamento y atribuyó lo sucedido a una descompensación que, según su relato, se produjo después del consumo de sustancias.

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