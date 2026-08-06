    • 6 de agosto de 2026 - 19:50

    La defensa de Facundo Moyano pidió que se levanten las medidas de restricción

    Su abogado hizo la presentación tras la declaración de Candela Arizaga, pareja de su cliente.

    Facundo Moyano, imputado por violencia de género contra su novia.

    Facundo Moyano, imputado por violencia de género contra su novia.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El abogado Miguel Molina, defensor del ex diputado Facundo Moyano, solicitó hoy el cese de las medidas restrictivas contra su cliente, en el marco del caso por las supuestas lesiones y la presunta privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga, pareja del imputado.

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    Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que el pedido fue presentado tras la declaración de la modelo, de 23 años.

    En sus fundamentos, Molina subrayó que "la señorita Candela Arizaga declaró en dos oportunidades en estos actuados. En ambas declaraciones manifestó contundentemente que el trato es cordial y respetuoso y que nunca hubo situaciones de violencia con nuestro defendido, ni verbal ni física".

    "A ello se agrega que definió la relación entre ellos -noviazgo- también fue corroborada por nuestro asistido al momento de prestar declaración ante la fiscalia", agregó el letrado.

    Asimismo, "se acredita que toda manifestación de la señorita Arizaga fue expuesta en estado de comprensión y conciencia, siendo su actitud colaborativa y tranquila, tal como lo consignaron los efectores de salud", cuando se presentó en el Hospital Pirovano.

    Por otra parte, Molina confió que "a preguntas refiere que no desea mantener las medidas restrictivas que le impusieran al imputado; que su interés es retomar el vínculo con él".

    "Si bien puede aparecer prematuro un archivo de las actuaciones frente a la inexistencia de hecho tipico alguno, se impone la revisión de las medidas cautelares que pudieran haberse dictado", concluyó el abogado.

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