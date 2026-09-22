Shein ya se vende en un local físico de Mendoza: dónde queda y cuáles son los precios

El fenómeno de Shein en Argentina dio un nuevo paso y ya tiene presencia física cerca de San Juan. Tras crecer con fuerza mediante las compras online, prendas de la plataforma china comenzaron a venderse en un local del Mendoza Shopping, en Guaymallén , ampliando las opciones para quienes antes solo podían comprar por internet.

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Hay una aclaración importante: no se trata de una tienda oficial de Shein abierta directamente por la compañía china. El comercio funciona bajo el nombre de Aura y comercializa indumentaria importada de la marca, además de otros productos. Está ubicado dentro del Mendoza Shopping, al lado del supermercado Vea, en el pasillo que conduce hacia ese sector del centro comercial.

La tienda se encuentra en el Mendoza Shopping , uno de los centros comerciales más concurridos del Gran Mendoza, ubicado en Guaymallén. Su aparición genera especial interés después del fuerte crecimiento que tuvieron Shein y otras plataformas internacionales en el país, impulsadas principalmente por consumidores que buscan variedad de modelos y precios diferentes a los ofrecidos por el mercado tradicional.

Dentro del espacio predominan las prendas correspondientes a la temporada primavera-verano , aunque la oferta es variada. Entre los productos que pueden encontrarse aparecen:

La disponibilidad de talles cambia según cada prenda. El relevamiento realizado en el comercio señaló, por ejemplo, una menor variedad en jeans y mayores alternativas en categorías como vestidos y remeras.

Cuánto cuesta comprar ropa de Shein en Mendoza

Uno de los principales interrogantes pasa por los precios de Shein en el local de Mendoza y cómo se comparan con realizar una compra directamente por internet. Según los valores relevados en la tienda, existen artículos desde aproximadamente $15.000, mientras que las prendas de mayor precio pueden ubicarse en torno a los $80.000 y $85.000, dependiendo del producto.

Algunas referencias encontradas en el comercio son:

Remeras: alrededor de $25.000.

alrededor de $25.000. Camisas: desde $30.000.

desde $30.000. Bermudas: alrededor de $35.000.

alrededor de $35.000. Carteras: entre $20.000 y $25.000.

entre $20.000 y $25.000. Falda pantalón: cerca de $35.000.

cerca de $35.000. Boina: $24.900.

$24.900. Gorra: $29.900.

$29.900. Prendas de mayor valor: pueden llegar a entre $80.000 y $85.000.

Una particularidad es que los precios se identifican mediante colores en las etiquetas. Por ejemplo, determinadas etiquetas verdes corresponden a productos de $30.000 y las rosas a prendas de $40.000, con distintos colores asignados al resto de los valores.

Promociones y liquidaciones disponibles

La tienda también incorporó promociones para algunas categorías. Entre las ofertas relevadas aparece la posibilidad de adquirir tres prendas de invierno, principalmente sweaters, por $60.000. En vestidos, en tanto, se ofrece un 20% de descuento en compras superiores a $70.000.

Los valores pueden modificarse con el tiempo y dependen del stock disponible, por lo que funcionan como una referencia de los precios observados tras la apertura del espacio físico.

Del celular al shopping, el cambio que genera la llegada de Shein

Hasta ahora, el crecimiento de Shein en Argentina estuvo asociado casi exclusivamente al comercio electrónico internacional: elegir las prendas desde la aplicación o la web, realizar el pago y esperar el envío. El local mendocino introduce una diferencia importante para los consumidores de la región, ya que permite ver y probar determinados productos antes de comprarlos.

La novedad aparece además en un escenario complejo para el comercio tradicional mendocino. Durante los últimos meses, distintos negocios locales redujeron estructuras o cerraron sucursales ante la caída del consumo y el aumento de los costos, mientras la indumentaria importada comenzó a ganar presencia tanto en internet como en locales físicos.

Para los consumidores de San Juan, la llegada de estas prendas a un espacio físico de Mendoza suma además una alternativa relativamente cercana frente a la compra exclusivamente online. La experiencia servirá también como una primera muestra de cómo las marcas y productos que crecieron mediante plataformas internacionales comienzan a encontrar canales presenciales de comercialización en la región.