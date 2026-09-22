Jorge Macri pedirá el juicio político a la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis , luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

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Macri instruyó al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia , para avanzar con la presentación y confirmó además que el Gobierno porteño apelará la resolución. El mandatario cuestionó duramente la decisión judicial y sostuvo que los jueces deben aplicar las leyes vigentes.

La causa comenzó el 10 de septiembre , cuando un hombre de 47 años denunció que un grupo de cinco jóvenes intentó robarle el celular mientras caminaba por la vía pública. El hombre logró escapar y pidió ayuda a un agente de la Policía de la Ciudad, que intervino y permitió detener a los sospechosos.

El adolescente de 14 años quedó involucrado en una causa por tentativa de robo . A partir del planteo de la defensa, De Marinis analizó la constitucionalidad del nuevo régimen y concluyó que, para ese caso, aplicar la reducción de la edad de responsabilidad penal resultaba regresivo respecto del régimen anterior.

La magistrada sostuvo que la incorporación de adolescentes al sistema penal debe ser utilizada como último recurso y consideró que, dadas las características del episodio, no correspondía aplicar una respuesta punitiva. También señaló que la víctima no sufrió lesiones físicas ni llegó a concretarse el robo.

Qué dijo Jorge Macri

Tras conocerse la resolución, Macri manifestó su rechazo y anunció por primera vez desde que ocupa el cargo que solicitará un juicio político contra una jueza. También adelantó que la Ciudad recurrirá el fallo ante las instancias correspondientes.

El jefe de Gobierno sostuvo que el nuevo régimen contempla distintas herramientas para intervenir frente a delitos cometidos por adolescentes, sin que necesariamente impliquen una detención, y cuestionó que la magistrada haya considerado inaplicable la normativa en este expediente.

La resolución de De Marinis no anuló ni suspendió la ley en toda la Ciudad: su declaración de inconstitucionalidad se circunscribió al caso del adolescente involucrado en esta causa. El fallo se convirtió así en el segundo pronunciamiento judicial reciente que cuestiona la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, después de una resolución similar en la provincia de Buenos Aires.