La Argentina presentó una protesta formal contra el Reino Unido por la extensión de licencias petroleras en Malvinas

El Palacio San Martín repudió la decisión británica de prorrogar los permisos de exploración hidrocarburífera en el archipiélago. Advirtieron que habrá sanciones severas para las empresas y directivos que operen de forma ilegal.

La Cancillería argentina presentó este martes una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido para rechazar “enérgicamente” la extensión ilegítima de licencias petroleras en las Islas Malvinas.

A través de un comunicado oficial, el Palacio San Martín sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos en la plataforma continental argentina “resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional”.

El texto subraya que estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU —que insta a ambos países a no introducir modificaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía—, así como la Resolución 2065 (XX) y normativas del Comité Especial de Descolonización.

El peso de la legislación nacional y advertencia a empresas Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores remarcaron que toda actividad hidrocarburífera desarrollada sin autorización argentina constituye un acto ilícito conforme a las Leyes N° 26.659 y N° 26.915 y al Decreto N° 868/2026. En la misma línea, el Gobierno ratificó que el país no reconoce jurisdicción distinta de la propia para habilitar concesiones o licencias en la zona en disputa.

El canciller Pablo Quirno reforzó el reclamo a través de sus redes sociales, donde advirtió que la exploración no autorizada "viola el derecho internacional y las reiteradas Resoluciones de la ONU". Asimismo, ratificó que el Estado "seguirá accionando con todas las herramientas jurídicas y diplomáticas contra las empresas y directivos que operen ilegalmente en territorio argentino".