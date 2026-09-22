    • 22 de septiembre de 2026 - 15:10

    ¡Los Leones son de oro! Vencieron a Chile y se consagraron campeones en los Juegos Suramericanos

    Argentina se impuso 3-1 en la final disputada en Santa Fe y cerró el torneo en lo más alto del podio. Tarazona, Ferreiro y Agostini marcaron los goles.

    Los Leones vencieron 3-1 a Chile y se quedaron con la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

    Los Leones vencieron 3-1 a Chile y se quedaron con la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Leones volvieron a celebrar a lo grande. La Selección Argentina masculina de hockey derrotó este martes 3-1 a Chile en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se quedó con la medalla dorada, coronando con el título una sólida participación ante el público local.

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    El conjunto albiceleste tomó rápidamente el control del partido y construyó la diferencia durante los primeros tres cuartos. Santiago Tarazona abrió el marcador a los 14 minutos, Martín Ferreiro amplió la ventaja a los 17 y Nicolás Agostini puso el 3-0 a los 25. Chile descontó recién en el último período mediante Ignacio Contardo, a los 52 minutos, pero ya no pudo alterar el desenlace.

    Una final dominada por Argentina

    Además del resultado, las estadísticas reflejaron la superioridad de Los Leones durante buena parte de la definición. Argentina terminó con 58% de posesión y ocho córneres cortos, mientras que Chile no consiguió ninguno. La Selección marcó un gol en cada uno de los primeros tres períodos y administró la ventaja hasta el cierre.

    La consagración llegó en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, donde el seleccionado masculino disputó el encuentro decisivo de una disciplina que tuvo a Santa Fe como una de sus principales sedes durante los Juegos.

    Los Leones ya habían mostrado su contundencia frente al mismo rival durante la competencia: días atrás habían goleado a Chile y asegurado su clasificación a la pelea por el oro. En la final volvieron a imponerse y esta vez el premio fue máximo.

    Argentina arriba del podio

    Con el triunfo, Argentina terminó primera en el hockey masculino, mientras que Chile se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para Uruguay, que derrotó a Brasil en el partido por el tercer puesto y completó el podio.

    La nueva medalla dorada se suma a la cosecha argentina en unos Juegos Suramericanos que reúnen a más de 4.000 deportistas de 15 países y se desarrollan hasta el 26 de septiembre en distintas sedes de Santa Fe. La delegación nacional cuenta con 658 atletas y compite en 59 disciplinas.

    Para Los Leones, la jornada terminó de la mejor manera: tres goles, victoria ante Chile y otra medalla de oro para el hockey argentino.

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