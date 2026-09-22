La Fórmula 1 cambia las carreras para 2027: serán más cortas y tendrán nuevas reglas

La Fórmula 1 tendrá modificaciones importantes desde la temporada 2027 . La Comisión de F1 aprobó una serie de cambios reglamentarios que alcanzarán a todos los equipos y pilotos, entre ellos una reducción en la distancia de las carreras y nuevas condiciones para los Grandes Premios que sufran interrupciones.

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La principal novedad será que los Grandes Premios pasarán de tener una distancia estándar de 305 a 290 kilómetros . De acuerdo con la FIA, esto representará una reducción de entre dos y tres vueltas , dependiendo de las características de cada circuito. La modificación está vinculada con los ajustes previstos para las unidades de potencia de 2027, particularmente en lo relacionado con el flujo de combustible.

El cambio está relacionado con la nueva generación de motores que utilizará la categoría a partir de 2027. Las modificaciones en el reglamento de las unidades de potencia y el flujo de combustible llevaron a la Comisión de F1 a revisar la distancia de los Grandes Premios.

La reducción permitirá adaptar mejor los monoplazas a las nuevas exigencias técnicas y evitar que los equipos tengan que realizar modificaciones mayores vinculadas con la capacidad de combustible y el diseño de los autos.

Mónaco será la excepción , ya que su recorrido, de aproximadamente 260 kilómetros, se encuentra por debajo del límite estándar y no tendrá que reducir su distancia.

También cambia el límite de tiempo

Otra de las modificaciones aprobadas está relacionada con las carreras que sufran interrupciones por lluvia, accidentes u otros incidentes.

La FIA decidió eliminar el actual límite de tres horas entre el inicio y el final de un Gran Premio, que contempla también los períodos en los que la competencia permanece detenida. Sin embargo, se mantendrá el máximo de dos horas de actividad efectiva en pista.

A partir de 2027 habrá además un horario límite para finalizar la actividad, establecido de acuerdo con las condiciones de cada evento. El objetivo declarado por la FIA es permitir que, cuando una carrera se interrumpa, los espectadores tengan mayores posibilidades de ver una competencia completa.

Más libertad para las cajas de cambios

El paquete de modificaciones también incluye un cambio técnico. Desde 2027 se eliminará la homologación obligatoria de las cajas de cambios, lo que permitirá a los fabricantes continuar con su desarrollo con mayor libertad.

La decisión fue adoptada luego de consultas con los fabricantes y de una recomendación del Comité Asesor Deportivo. También se aprobaron modificaciones menores en el reglamento técnico de la categoría.

Además, los organizadores tendrán mayor margen para extender las sesiones de entrenamientos libres cuando estas deban ser interrumpidas, de modo que los pilotos puedan recuperar parte del tiempo de pista perdido.

Los cambios forman parte de la transformación reglamentaria que tendrá la Fórmula 1 en 2027, temporada que contará además con 24 Grandes Premios y 10 carreras Sprint, cuatro más que en 2026.