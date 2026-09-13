    • 13 de septiembre de 2026 - 12:02

    F1: Antonelli ganó en España y Colapinto terminó séptimo tras una gran largada

    Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de España 2026 y amplió su ventaja en el campeonato. Franco Colapinto avanzó en la largada, aprovechó la estrategia y finalizó séptimo con Alpine.

    Colapinto ganó dos puestos en la largada del GP de España de la F1. (Clive Mason/Getty Images)

    Colapinto ganó dos puestos en la largada del GP de España de la F1. (Clive Mason/Getty Images)

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    Kimi Antonelli se quedó con el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid y consiguió una nueva victoria para Mercedes, mientras que Franco Colapinto terminó séptimo con Alpine luego de haber largado desde la novena posición.

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    El italiano partió segundo detrás de Lando Norris, pero rápidamente quedó como escolta. Max Verstappen, en tanto, protagonizó una salida de pista en los primeros metros y logró avanzar posiciones hasta meterse en la pelea por los primeros lugares.

    Colapinto tuvo una gran largada y ganó tres posiciones, por lo que llegó a ubicarse séptimo. Sin embargo, en la vuelta 10 fue superado por Liam Lawson y perdió momentáneamente terreno.

    La estrategia terminó siendo determinante para el argentino. En la vuelta 14, durante el Virtual Safety Car provocado por el incidente de Lance Stroll, Alpine llamó a Colapinto a boxes para colocarle neumáticos duros. El objetivo fue intentar completar el resto de la carrera sin volver a detenerse.

    La decisión le permitió recuperar posiciones a medida que sus rivales ingresaban a boxes. Colapinto llegó a ocupar el sexto lugar durante la competencia, aunque finalmente cayó una posición y cruzó la bandera a cuadros en el séptimo puesto.

    En la punta, Charles Leclerc había liderado buena parte de la carrera sin detenerse, pero ingresó a boxes en la vuelta 49 y cayó al cuarto lugar. Antonelli quedó entonces al frente y sostuvo la ventaja hasta la bandera a cuadros, seguido por Verstappen y Norris. George Russell completó el top cinco.

    Para Alpine, la jornada tuvo resultados diferentes entre sus pilotos. Mientras Colapinto sumó un nuevo resultado positivo, Pierre Gasly debió ingresar a boxes sobre el final y terminó duodécimo.

    El Gran Premio también estuvo marcado por el abandono de Lewis Hamilton, quien manifestó problemas con los frenos desde las primeras vueltas y tuvo que retirarse en el noveno giro.

    Con su victoria en Madrid, Antonelli volvió a sumar fuerte en el campeonato, mientras que Colapinto consiguió otro resultado importante luego de los puntos obtenidos en Monza y continúa consolidándose en la temporada 2026.

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