F1: Antonelli ganó en España y Colapinto terminó séptimo tras una gran largada

Kimi Antonelli se quedó con el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid y consiguió una nueva victoria para Mercedes, mientras que Franco Colapinto terminó séptimo con Alpine luego de haber largado desde la novena posición.
Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de España 2026 y amplió su ventaja en el campeonato. Franco Colapinto avanzó en la largada, aprovechó la estrategia y finalizó séptimo con Alpine.
Kimi Antonelli se quedó con el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid y consiguió una nueva victoria para Mercedes, mientras que Franco Colapinto terminó séptimo con Alpine luego de haber largado desde la novena posición.
El italiano partió segundo detrás de Lando Norris, pero rápidamente quedó como escolta. Max Verstappen, en tanto, protagonizó una salida de pista en los primeros metros y logró avanzar posiciones hasta meterse en la pelea por los primeros lugares.
Colapinto tuvo una gran largada y ganó tres posiciones, por lo que llegó a ubicarse séptimo. Sin embargo, en la vuelta 10 fue superado por Liam Lawson y perdió momentáneamente terreno.
La estrategia terminó siendo determinante para el argentino. En la vuelta 14, durante el Virtual Safety Car provocado por el incidente de Lance Stroll, Alpine llamó a Colapinto a boxes para colocarle neumáticos duros. El objetivo fue intentar completar el resto de la carrera sin volver a detenerse.
La decisión le permitió recuperar posiciones a medida que sus rivales ingresaban a boxes. Colapinto llegó a ocupar el sexto lugar durante la competencia, aunque finalmente cayó una posición y cruzó la bandera a cuadros en el séptimo puesto.
En la punta, Charles Leclerc había liderado buena parte de la carrera sin detenerse, pero ingresó a boxes en la vuelta 49 y cayó al cuarto lugar. Antonelli quedó entonces al frente y sostuvo la ventaja hasta la bandera a cuadros, seguido por Verstappen y Norris. George Russell completó el top cinco.
Para Alpine, la jornada tuvo resultados diferentes entre sus pilotos. Mientras Colapinto sumó un nuevo resultado positivo, Pierre Gasly debió ingresar a boxes sobre el final y terminó duodécimo.
El Gran Premio también estuvo marcado por el abandono de Lewis Hamilton, quien manifestó problemas con los frenos desde las primeras vueltas y tuvo que retirarse en el noveno giro.
Con su victoria en Madrid, Antonelli volvió a sumar fuerte en el campeonato, mientras que Colapinto consiguió otro resultado importante luego de los puntos obtenidos en Monza y continúa consolidándose en la temporada 2026.