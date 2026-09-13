Después del frío extremo, ¿cuándo vuelve el calorcito a San Juan?

San Juan dejará atrás las bajas temperaturas de este sábado y tendrá un ascenso marcado durante la semana, marcando un alivio después del frío.

San Juan empieza a despedirse del frío intenso que marcó las últimas jornadas. Este domingo tendrá una mínima de 3°C y una máxima de apenas 12°C, con cielo parcialmente nublado durante mañana, tarde y noche y sin probabilidad de precipitaciones.

Pero el panorama cambiará progresivamente durante los próximos días. El termómetro comenzará a recuperarse desde este lunes, cuando se espera una mínima de 5°C y una máxima de 16°C. El ascenso será todavía más notorio el martes, con temperaturas que podrían llegar a los 19°C.

El miércoles habrá una pequeña pausa en la recuperación, con una máxima prevista de 15°C y una mínima de 6°C. Sin embargo, después llegará el tramo más agradable de la semana.

El calorcito vuelve desde el jueves El jueves aparece como el día en que los sanjuaninos finalmente podrán volver a disfrutar de temperaturas más templadas. El pronóstico anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 22°C.

La tendencia continuará el viernes, que podría convertirse en el día más cálido del período analizado, con una máxima de 23°C y una mínima de 12°C. Para el sábado se esperan condiciones similares, aunque con una máxima algo menor, de 21°C, y una mínima de 13°C.