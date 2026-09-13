Después del frío extremo, ¿cuándo vuelve el calorcito a San Juan?

San Juan empieza a despedirse del frío intenso que marcó las últimas jornadas. Este domingo tendrá una mínima de 3°C y una máxima de apenas 12°C, con cielo parcialmente nublado durante mañana, tarde y noche y sin probabilidad de precipitaciones.
San Juan dejará atrás las bajas temperaturas de este sábado y tendrá un ascenso marcado durante la semana, marcando un alivio después del frío.
San Juan empieza a despedirse del frío intenso que marcó las últimas jornadas. Este domingo tendrá una mínima de 3°C y una máxima de apenas 12°C, con cielo parcialmente nublado durante mañana, tarde y noche y sin probabilidad de precipitaciones.
Pero el panorama cambiará progresivamente durante los próximos días. El termómetro comenzará a recuperarse desde este lunes, cuando se espera una mínima de 5°C y una máxima de 16°C. El ascenso será todavía más notorio el martes, con temperaturas que podrían llegar a los 19°C.
El miércoles habrá una pequeña pausa en la recuperación, con una máxima prevista de 15°C y una mínima de 6°C. Sin embargo, después llegará el tramo más agradable de la semana.
El jueves aparece como el día en que los sanjuaninos finalmente podrán volver a disfrutar de temperaturas más templadas. El pronóstico anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 22°C.
La tendencia continuará el viernes, que podría convertirse en el día más cálido del período analizado, con una máxima de 23°C y una mínima de 12°C. Para el sábado se esperan condiciones similares, aunque con una máxima algo menor, de 21°C, y una mínima de 13°C.
Así, después de un domingo con características plenamente invernales, el calorcito comenzará a sentirse desde el martes y se instalará con mayor claridad entre jueves y sábado.
Por ahora, además, el pronóstico no anticipa lluvias para este domingo: la probabilidad de precipitaciones es de 0% durante toda la jornada. El viento será leve a moderado, con intensidades de entre 7 y 22 km/h y predominio del sector este y noreste.