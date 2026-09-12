Pedernal amaneció bajo la nieve: el frío transformó el paisaje de Sarmiento en una postal

Pedernal amaneció este sábado con un paisaje poco habitual para esta época del año. La nieve cubrió calles, techos, árboles y buena parte de los espacios abiertos de esta localidad del departamento Sarmiento, que quedó convertida en una verdadera postal invernal.

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Desde la noche del viernes, las precipitaciones se mantienen de manera constante en distintos sectores de la provincia y, en Pedernal, el intenso frío hizo que el agua se transformara en nieve. Con las primeras horas del día, el paisaje apareció completamente blanco y con una imagen que rápidamente llamó la atención de los habitantes.

Las imágenes tomadas durante la mañana, que gentilmente lectores de Diario de Cuyo compartieron con esta redacción, muestran la magnitud del fenómeno: una capa blanca cubrió el suelo , mientras los techos quedaron cargados de nieve y las ramas de los árboles se vistieron de blanco.

El contraste se vuelve especialmente llamativo en la vegetación. Los árboles, arbustos y plantas aparecen cubiertos por el manto blanco , mientras la persistencia de las precipitaciones mantiene el ambiente gris y frío en la localidad.

Pedernal, ubicada en el sur sanjuanino, volvió así a ofrecer una de esas imágenes que sorprenden por su belleza. El invierno parece haberse instalado por unas horas en pleno septiembre, con una nevada que modificó por completo la fisonomía habitual de la localidad.

La escena también refleja las condiciones meteorológicas que atraviesa San Juan durante este sábado, con temperaturas muy bajas y precipitaciones que comenzaron durante la noche del viernes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada y empezarán a mejorar el domingo.