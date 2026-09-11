Murió Alberto Mattar, el ingeniero que protagonizó una de las protestas más insólitas de San Juan

Alberto Mattar murió el 10 de septiembre a los 79 años y dejó atrás una trayectoria profesional respetada, pero también una escena que quedó grabada en la memoria popular de San Juan. El ingeniero agrimensor se hizo conocido en 2019 cuando protagonizó una insólita protesta en plena Plaza 25 de Mayo, vestido con una sunga roja, zapatos y medias negras y un portafolio en la mano.

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Aquel 11 de marzo de 2019 , Mattar tenía 72 años y decidió recurrir a una medida extrema para visibilizar un reclamo que, según sostenía, llevaba tiempo sin obtener respuestas. Caminó por las calles del microcentro con la particular vestimenta para pedir que la Policía interviniera ante la presencia de trabajadoras sexuales trans frente a su vivienda , ubicada en la zona de avenida Córdoba y Güemes.

“ Me puse la tanga porque pensé que debe haber una ley que los ampara y me vestí de la misma forma, pero parece que la ley a mí no me ampara ”, había explicado entonces el ingeniero, convencido de que aquella protesta podía conseguir la atención que no habían logrado sus reclamos anteriores.

La particular escena rápidamente llamó la atención de quienes circulaban por el centro sanjuanino y terminó con la intervención de efectivos policiales, que custodiaron y escoltaron a Mattar hasta un patrullero ante una supuesta infracción al Código de Faltas.

Mattar no se arrepintió de su decisión y hasta había advertido que estaba dispuesto a repetirla si era necesario. “ Estoy dispuesto a volver a hacerlo, aunque es muy incómodo caminar con tanga ”, había dicho con ironía durante aquel episodio que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en la provincia.

Según las crónicas de entonces, una semana después el conflicto habría encontrado una solución, luego de que los vecinos respaldaran el reclamo y las autoridades desplazaran a las personas que se encontraban en ese sector.

Sin embargo, la situación también generó otro conflicto. Una de las trabajadoras trans manifestó en aquel momento su preocupación por el desplazamiento y reclamó oportunidades laborales y educativas que les permitieran abandonar la prostitución.

Con el paso de los años, la imagen de Mattar caminando por el centro sanjuanino en sunga roja y con un portafolio trascendió aquella protesta puntual. La escena quedó instalada en la cultura popular local y hasta fue recreada por el artista conocido como “Lulito”, quien convirtió al ingeniero en un personaje de una ilustración que posteriormente también circuló como sticker.

Una trayectoria profesional respetada

Más allá de aquella particular protesta, quienes conocieron a Mattar destacaron especialmente su trayectoria como ingeniero agrimensor y su desempeño en el ámbito laboral. Tras conocerse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de familiares, amigos, colegas y personas de su entorno.

Los mensajes resaltaron su carácter, su compromiso y su predisposición hacia los demás. “Un buen hombre, caliente, siempre pendiente al servicio del prójimo, de gran corazón y con una sonrisa que iluminaba cada lugar”, expresaron en uno de los mensajes publicados tras su fallecimiento.

Así, a los 79 años, murió un hombre que dejó una huella profesional entre sus colegas, pero que para buena parte de los sanjuaninos también permanecerá asociado a aquella sunga roja, el portafolio y una protesta tan insólita como inolvidable.