    • 11 de septiembre de 2026 - 21:11

    Alerta amarillo en San Juan por viento sur con ráfagas de más de 70 km/h, lluvias y nevadas

    Protección Civil advirtió sobre el ingreso del fenómeno para este sábado. El alerta abarca a la zona cordillerana y a departamentos como Caucete, 25 de Mayo y Valle Fértil. Difundieron un listado de medidas preventivas para circular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió un alerta meteorológico amarillo que afectará a gran parte de la provincia durante la madrugada y mañana de este sábado 12 de septiembre. El fenómeno comprende tanto el ingreso de vientos intensos del sector sur como nevadas en zonas cordilleranas y diversos departamentos del territorio sanjuanino.

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    Alerta amarillo por viento sur y nevadas

    El informe oficial detalla que el área de alta cordillera se verá afectada por nevadas y chaparrones de nieve, estimándose valores acumulados de entre 5 y 10 cm, los cuales podrían ser superados de forma puntual y generar reducción de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

    En tanto, el alerta por vientos del sector sur alcanza a las zonas de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En estos sectores se prevén velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, condiciones que demandan máxima precaución tanto en la vía pública como en rutas provinciales y nacionales.

    Recomendaciones de seguridad vial

    Ante el complejo escenario climático, las autoridades reforzaron una serie de pautas indispensables para quienes deban circular:

    Preparación del vehículo: Es obligatorio portar cadenas adecuadas para los neumáticos en zonas cordilleranas. Además, se debe verificar el líquido anticongelante, el perfecto funcionamiento de limpiaparabrisas y calefacción, y mantener las luces bajas encendidas de forma permanente.

    Técnicas de manejo: Se aconseja reducir drásticamente la velocidad, duplicar o triplicar la distancia de seguridad entre vehículos, y evitar frenadas o giros bruscos. En caso de que el coche patine por hielo, se recomienda no pisar el freno y girar el volante suavemente hacia el lado donde se desplaza la cola del rodado.

    Equipamiento de emergencia: A bordo es vital contar con mantas térmicas, abrigo extra, agua potable, alimentos ricos en calorías (como chocolates o frutos secos), el tanque de combustible lleno y celulares con carga completa.

    Números de emergencia útiles

    Ante cualquier inconveniente o situación de urgencia en rutas, se encuentran habilitadas las siguientes vías de contacto:

    Protección Civil San Juan: 103

    Policía de San Juan: Servicios de emergencia locales

    Vialidad Nacional: 0800-222-6272

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