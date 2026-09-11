Valle Fértil: alumnos de una escuela agrotécnica crearon una maternidad porcina inteligente y un espacio de IA

La tecnología, la innovación y el esfuerzo educativo se unieron en un encuentro encabezado por la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, quien recibió a estudiantes y docentes de la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, ubicada en el departamento Valle Fértil. La comitiva escolar presentó diversos proyectos desarrollados en el marco del programa “Transformar la Secundaria”, vinculando los saberes técnicos con herramientas de vanguardia.

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Uno de los proyectos que mayor interés despertó fue “Maternidad porcina inteligente”, una iniciativa impulsada desde el sector porcino del establecimiento que implementa robótica y automatización para mejorar de manera sustancial el manejo de los animales.

Tolvas mecanizadas y programadas: Diseñadas para regular de forma precisa la alimentación, optimizando los recursos, evitando desperdicios y garantizando una distribución adecuada para el ganado.

Control automatizado de temperatura: Un mecanismo enfocado en la paridera que asegura condiciones óptimas para los cerdos recién nacidos, incrementando notablemente sus tasas de supervivencia durante los críticos primeros días de vida.

Por otro lado, la delegación escolar presentó “Agrolab”, un espacio de trabajo interdisciplinario que integra herramientas de diseño tridimensional e inteligencia artificial (IA) dentro de la institución educativa.

Entre las aplicaciones prácticas desarrolladas por los alumnos se destacaron la restauración digital e impresión de la imagen del santo patrono de la parroquia departamental y la creación de producciones musicales asistidas por herramientas de IA, demostrando la versatilidad de los conocimientos adquiridos.

Rumbo a las Ovinpiadas Argentinas y Sudamericanas

Durante la reunión en la cartera educativa también fueron presentados oficialmente los estudiantes que tendrán la responsabilidad de representar a la provincia de San Juan en las VII Ovinpiadas Argentinas y I Sudamericanas.

El certamen nacional e internacional se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en la localidad de Icaño, Catamarca. El evento reunirá durante tres jornadas a especialistas, docentes y delegaciones provenientes de 30 escuelas agrotécnicas clasificadas de distintos puntos del país y la región, consolidando un espacio de intercambio técnico y federal.

El reconocimiento oficial

Tras conocer las iniciativas, la ministra Silvia Fuentes felicitó calurosamente a la comunidad educativa por el nivel de los proyectos presentados y por el rol que asumirán próximamente en Catamarca.

“Quiero felicitarlos por todo lo que están haciendo, por los proyectos que presentaron y por los logros que alcanzaron. Detrás de cada uno de estos trabajos hay estudio, dedicación, creatividad y también muchas ganas de aprender”, expresó la funcionaria.

Asimismo, dejó un mensaje directo a los jóvenes: “Los invito a que sigan estudiando, a que sigan preguntando y buscando nuevas soluciones. Ustedes son el presente y también el futuro de San Juan, y necesitamos que puedan formarse con todas las herramientas que les permitan construir ese futuro”, concluyó.