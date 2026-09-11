Valle Fértil impulsa el astroturismo con jornadas dedicadas a estudiantes de la región

El municipio de Valle Fértil organizó una inédita actividad educativa que busca concientizar a los jóvenes sobre el potencial astronómico local.

El municipio de Valle Fértil, a través de su Dirección de Turismo, llevó adelante la primera jornada de astroturismo orientada a alumnos del departamento. La propuesta tuvo como eje central revalorizar los cielos limpios y estrellados que caracterizan a la región, promoviendo tanto el conocimiento científico como el cuidado del entorno natural.

La actividad inaugural reunió a cerca de 60 estudiantes de diversas divisiones de la Escuela Albergue Casa del Niño. Durante el encuentro, los chicos se sumergieron en una experiencia vivencial dedicada a la observación del firmamento y al descubrimiento del fascinante universo de la astronomía, guiados por especialistas en la materia.

Este evento representó un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado. La organización estuvo a cargo de manera conjunta entre Astroterra, Escape Aventura, la Municipalidad de Valle Fértil y la Cámara de Prestadores de Turismo de la Provincia de San Juan, demostrando el compromiso de la comunidad en el desarrollo de turismo sustentable.

Ciencia, fotografía y conciencia ambiental en Valle Fértil A lo largo de la jornada, los jóvenes participantes exploraron distintos aspectos teóricos y prácticos vinculados a la astronomía. Se hizo especial hincapié en el potencial del cielo nocturno como un recurso turístico sustentable de alto valor, introduciendo a los alumnos en disciplinas emergentes como el astroturismo y la astrofotografía.

Más allá del aprendizaje técnico, la iniciativa busca despertar en las nuevas generaciones el orgullo por su patrimonio natural, promoviendo la preservación de la contaminación lumínica para resguardar uno de los tesoros más destacados de Valle Fértil.