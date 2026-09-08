    • 8 de septiembre de 2026 - 18:32

    San Juan ya tiene delegación para el Campeonato Nacional de Malambo Femenino

    En Valle Fértil se llevó a cabo el selectivo, donde quedó conformado el equipo local que competirá del 7 al 12 de octubre en Córdoba.

    El Nacional de Malambo Femenino será en octubre, en Córdoba. Allí estará la delegación sanjuanina, recientemente conformada.&nbsp;

    El Nacional de Malambo Femenino será en octubre, en Córdoba. Allí estará la delegación sanjuanina, recientemente conformada. 

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    Por Estela Ruiz M.

    Valle Fértil albergó el selectivo provincial donde quedó conformada la delegación que representará a San Juan en el próximo Campeonato Nacional de Malambo Femenino. Organizado por el delegado provincial Jonathan Villalon y la subdelegada Marile Zerpa, el certamen reunió a los exponentes más destacados del zapateo y las danzas tradicionales.

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    Tras dos intensas jornadas, el encuentro definió a los representantes locales que viajarán a la ciudad de Tanti, Córdoba, del 7 al 12 de octubre de 2026. La cita nacional tendrá lugar en el Anfiteatro Solar de Piedra, donde durante seis intensas jornadas se reunirán delegaciones de todo el país para celebrar y competir en el arte de la danza tradicional.

    Talento sanjuanino en Valle Fértil

    La gran consagrada de la jornada fue Romina Barrionuevo, quien se coronó como Campeona Provincial de Malambo Femenino en la categoría mayor. De esta manera, Barrionuevo se transformó en la aspirante oficial de San Juan al título de Campeona Nacional en el prestigioso rubro de Solista de Malambo Femenino.

    Romina Barrionuevo es la aspirante local a Campeona Nacional de Malambo Femenino

    Romina Barrionuevo es la aspirante local a Campeona Nacional de Malambo Femenino

    El certamen provincial contó con la participación de academias y agrupaciones que midieron su talento en distintos rubros y categorías, demostrando el talento que hay en la provincia. Entre los elencos más laureados de la competencia sobresalió la agrupación Huellas Gauchas, que se ubicó en cinco rubros: Pareja de Danza Tradicional Infantil, Conjunto de Danza Estilizada Única, Dúo Malambo Mixto, Conjunto de Danza Femenino Menor y Pareja de Danza Estilizada Única. Le siguieron los integrantes de Surcos, quienes pasaron en tres: en Pareja de Danza Tradicional Juvenil, Solista de Malambo Femenino Juvenil Sub 17 y Solista de Malambo Masculino Juvenil.

    Conjunto de malambo femenino mayor: Georgina Flores - Alma Villalón- Candela Romero- Isabella Villalón

    Conjunto de malambo femenino mayor: Georgina Flores - Alma Villalón- Candela Romero- Isabella Villalón

    Con el equipo confirmado y la ilusión en marcha, los bailarines sanjuaninos se preparan para representar a la provincia en el máximo escenario del malambo femenino nacional.

    Solista de malambo femenino menor, Valentina Villalón

    Solista de malambo femenino menor, Valentina Villalón

    La delegación sanjuanina

    • Vanguardia Ballet (Pareja de Danza Estilizada Única)
    • Instituto Malagüeña (Conjunto de Malambo Masculino Menor)
    • Ballet Arte Nativo (Conjunto de Danza Tradicional Adulto)
    • Cariagasta (Pareja de Danza Tradicional Mayor)
    • Surcos (Pareja de Danza Tradicional Juvenil)
    • Huellas Gauchas (Conjunto de Danza Estilizada Única)
    • Barbechos Malambo (Conjunto de Malambo Masculino Mayor)
    • Huellas Gauchas / Martínez - Rodríguez (Pareja de Danza Tradicional Infantil)
    • Inst. Malagüeña /Bautista Funes (Solista de Malambo Menor Masculino)
    • Añoranzas de Mi Tierra / Pallero - Ismael (Pareja de Danza Tradicional Adulto)
    • Ballet Arte Nativo (Conjunto de Danza Tradicional Menor)
    • Valkirias (Conjunto de Malambo Femenino Menor)
    • Tierra Gaucha (Conjunto de Malambo Femenino Mayor)
    • Romina Barrionuevo (Solista de Malambo Femenino Mayor)
    • Ikaika (Conjunto de Danza Femenino Única)
    • Facundo Montaña (Solista de Malambo Mayor Masculino)
    • Huellas Gauchas (Dúo Malambo Mixto)
    • Valkiria Malambo (Solista de Malambo Femenino Infantil)
    • Tierra Gaucha (Solista de Malambo Femenino Menor)
    • Surcos / Alma Chanampa (Solista de Malambo Femenino Juvenil Sub 17)
    • Ins. Madrid / María Bustos (Solista de Malambo Femenino Juvenil)
    • Agrupación Folk (Pareja de Danza Tradicional Menor)
    • Huellas Gauchas (Conjunto de Danza Femenino Menor)
    • Vanguardia Ballet (Conjunto de Danza Tradicional Mayor)
    • Surcos Malambo (Solista de Malambo Masculino Juvenil)
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