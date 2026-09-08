Carlos "Tuti" García: "Rompemos bastante los moldes y somos un poco osados"

La banda sanjuanina La Oveja Negra y los García festejará más de dos décadas de recorrido musical ininterrumpido en la escena local e internacional. La cita será este sábado 12 en el Teatro Kummel , con una velada a pura música. El combo liderado por Carlos "Tuti" García contará con un extenso listado de temas y la participación de invitados locales .

"Son cerca de 22, 25 canciones. Vamos a tocar con una banda amiga, C-K2, que son pibes que están empezando y está bueno apoyar. Le vamos a meter un poquito de folclore también, va a ser una linda noche de amigos ", detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO el frontman de la banda.

Con una historia marcada por giras en Argentina, Chile, México y diversos países de Latinoamérica, la agrupación encara esta celebración repasando las canciones más destacadas de su repertorio. Al reflexionar sobre el camino recorrido, Tuti reparó en que “ son 22 años y lo más importante es que hemos permanecido y hemos trabajado prácticamente sin parar. Y, sobre todo, haciendo canciones propias de autor y compositor . Entonces, eso es lo que, de alguna manera, nos queda para nosotros".

Tuti contó que el faro de la banda siempre fue innovar, si bien los inicios estuvieron atravesados por ciertos desafíos vinculados a su estética y postura sobre el escenario. "Y sí, en los comienzos tuvimos algunos procesos de adaptación un poco complicados , porque venimos de una forma de ser, no solamente musical, sino también en el escenario, muy informal ", recordó el músico. En esa línea, reconoció la audacia que los caracterizó desde siempre: "Rompemos bastante los moldes y somos un poco osados también, con títulos, canciones y la manera de vestirnos".

Bajo ese arco, un hito fue la repercusión de su versión de “San Juan por mi Sangre”, en ritmo festivo y con reconocidos artistas del medio, de diferentes “palos” musicales (entre ellos, los ya fallecidos Claudia Pirán y “El Chango” Huaqueño). García aseguró que la recreación de la famosa tonada de "El Negro" Villavicencio, que lanzaron en 2018, marcó un antes y un después, porque les ayudó a transformar la percepción general que la gente (y algunos colegas) tenía de la banda. “Se rompió esto tan conservador que había y, creo que sí, que fue así, en el mismo folclore, en el ambiente cuyano y en el ambiente del rock también”, apuntó.

Próximos pasos: discos, viaje y disfrute

En cuanto a las próximas iniciativas de la agrupación, el vocalista adelantó que avanzan en la producción de nuevo material discográfico, que será grabado en la provincia. "Estamos trabajando justamente en un disco donde van a haber algunas canciones propias, pero paralelamente estamos trabajando firme en un disco con todas las versiones cuyanas, folclóricas, tocadas a nuestra manera", contó. En esa misma línea, remarcó que el objetivo principal en esta etapa es la vivencia musical: "El objetivo es disfrutar la música, eso también es importante. Ya son muchos años y por ahí pesa el cansancio de las noches, entonces los pasos que damos tratamos de hacerlos firmes y que se disfruten".

Además, García mencionó que evalúa emprender nuevos trayectos internacionales: "Tengo pensado hacer una gira para el año que viene, de nuevo a México, pero como dije, que sean cosas relacionadas más que nada al disfrute que al trabajo en sí".

La cita en el Teatro Kummel

La Oveja negra y los García

Día: 12 de septiembre

Hora: 21:00 h

Lugar: Teatro Oscar Kummel (Rawson)

Entradas: $10.000, se pueden adquirir en avantti.com.ar o a través del contacto 2644500920