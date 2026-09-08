    • 8 de septiembre de 2026 - 13:17

    Sensacional éxito: en menos de una hora más de 2.000 libros encontraron un nuevo hogar gracias a una nueva suelta en San Juan

    La Gran Suelta de Libros “Maestro de América” se realizó durante este martes a la mañana con la participación de distintos organismos. Literatura y otras expresiones artísticas coparon la parada en la Peatonal de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una postal distinta regaló este martes en la mañana la Peatonal de San Juan. Sucede que se convirtió en el escenario de la Gran Suelta de Libros “Maestro de América”, un evento que se organizó en el marco del Día del Maestro y Día del Bibliotecario y del que participaron la Dirección de Bibliotecas Populares; la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes; la Sociedad Argentina de Escritores de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

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    La actividad estaba prevista para las 9 de la mañana, y desde minutos previos a que el reloj marcara el horario de inicio ya había sanjuaninos rondando el cruce de las peatonales para hacerse de algunos de los miles de libros que se iban a estar entregando. Muchos de ellos eran de autoría de Sarmiento y otros evocaban su legado desde sus distintas facetas. También fueron parte de la suelta libros de literatura clásica, cuentos infantiles, novelas, textos científicos, entre otros.

    La demanda y el interés por los sanjuaninos superó las expectativas que tenían los organizadores. Así lo precisó Federico Caballero, titular de la Dirección de Bibliotecas Populares, en contacto con DIARIO DE CUYO: “Estamos muy felices. La verdad es que se volaron los libros. Habían más de 2.000 que se llevaron en alrededor de 50 minutos. Estamos muy felices con eso porque fue muy buena la convocatoria”.

    A los distintos mesones con libros se sumó la oferta cultural de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Folclore, contemporáneo, macramé, ajedrez entre otras actividades fueron parte de la actividad que tuvo un gran acompañamiento de transeúntes que, cautivados con la propuesta no dudaban en detener la marcha, tomar algunas fotos o consultar si quedaba algún libro para llevarse a casa.

    Para Caballero, el interés de los sanjuaninos por hacerse de algunos de los ejemplares que se entregaron sin duda refleja el éxito de este tipo de iniciativas. Al respecto comentó: “Nosotros venimos haciendo sueltas desde la Dirección de manera regular, pero esta suelta es especial, ya que es la más grande del año, y fue muy lindo hacerlo en conjunto. Ahora, pensamos en la alternativa de llevar esta propuesta a los departamentos para llegar a más sanjuaninos. Tenemos la idea de llegar con sueltas a otros rincones de la provincia”.

    Acompañaron la actividad autoridades de la Universidad Nacional de San Juan como de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. También se hizo presente la intendente Susana Laciar, quien estuvo no solo felicitando a los talleres culturales que estuvieron presentes, sino que además tomó contacto con los vecinos que aprovecharon su presencia para realizar algún pedido o agradecimiento.

    Desde la Dirección de Bibliotecas Populares no descartan continuar realizando sueltas de libros, sea de manera individual como en conjunto con otros organismos. “Hay quienes creen que la gente ya no lee. Con este evento quedó demostrado que no es así”, concluyó Federico Caballero.

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