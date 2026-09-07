Miles de libros coparán la escena en la Peatonal y los sanjuaninos se los podrán llevar a sus hogares gratis

El 11 de septiembre es el Día del Maestro, mientras que dos jornadas después se celebra el Día del Bibliotecario/a. En ese contexto, distintos organismos de la provincia se unieron hace un mes para darle forma a un evento que se estará concretando en la Peatonal con el propósito de honrar a los docentes y los trabajadores bibliotecarios. Se trata de una gran suelta de libros que busca fomentar la lectura en los hogares sanjuaninos.

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Detrás de la iniciativa están por parte de la UNSJ, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, puntualmente su Biblioteca Juan José Nissen y la Secretaría de Extensión Universitaria. También la Sociedad Argentina de Escritores, la Federación de Bibliotecas Populares de San Juan, la Dirección de Bibliotecas Populares del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. En conjunto, representantes de todos estos espacios se vienen reuniendo desde hace un mes para llevar a cabo la ‘Gran Suelta de Libros “Maestro de América”’ .

“La idea consiste en salir a la calle y brindarle a la sociedad la posibilidad de acceder a un libro. Así, buscamos fomentar la lectura, con material nuestro como de bibliotecas populares” , precisó en contacto con DIARIO DE CUYO Luis Guevara, director de la Biblioteca Juan José Nissen.

De esta manera, durante una mañana, los sanjuaninos que se encuentren en la zona de la Peatonal Rivadavia podrán tomar contacto con material de lectura de distinta índole, desde ficción, historia, filosofía, textos científicos, narraciones y una infinidad de géneros que se estarán compartiendo. Así, cada sanjuanino podrá llevarse a su casa un libro y darle una nueva oportunidad.

“Cada libro que se lleven multiplicará la lectura en la familia”, sostuvo Guevara.

La actividad no solo consistirá en la suelta de libros, sino que además se convivirá con distintas propuestas artísticas. Por ejemplo, serán parte de la jornada distintos talleres de la Municipalidad de la Ciudad, compartiendo sus trabajos, creaciones y talento. Además, quienes lo deseen pueden aprovechar la oportunidad para llevar libros, propiciando un espacio para el intercambio literario.

Bajo el lema “Un libro que cambia de manos multiplica historia”, la propuesta busca celebrar la lectura, compartir historias y hacer que los libros en su formato físico sigan circulando.

El dato sobre la Gran Suelta de Libros “Maestro de América”

La actividad se llevará a cabo el próximo martes 8 de septiembre, de 9:30 a 12:30, en la Peatonal, en el cruce de calles Rivadavia y Tucumán.

Allí no solo se podrá tomar contacto con material literario de distinta índole, sino disfrutar de una mañana distinta de la mano de la danza y la música.