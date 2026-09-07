Fresco, con cielo algo nublado y sin lluvias: así estará este lunes 7 de septiembre en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los días frescos no se retiran todavía de San Juan, luego de un fin de semana con temperaturas bajas. Este lunes 7 de septiembre se presentará como una jornada fresca, con cielo algo nublado y una temperatura máxima que será de apenas 17°C.

Según el pronóstico extendido, el viento sur predominará durante todo el día, aunque con velocidades bajas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Finalmente, para el martes se espera un leve ascenso de temperatura, especialmente en las siestas, pero será solo el anticipo al ingreso de un nuevo frente frío en San Juan el próximo viernes y durante todo el fin de semana, incluso con la presencia de lluvias.

Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.