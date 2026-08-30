    • 30 de agosto de 2026 - 08:05

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este domingo 30 de agosto

    Según el Servicio Meteorológico Nacional se espera una máxima de 22°C.

    Pronóstico del clima en San Juan

    Pronóstico del clima en San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan amaneció este domingo 30 de agosto con una mañana fresca y cielo despejado. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevé que la máxima alcance los 22ºC.

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    Durante las primeras horas del día se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, con temperaturas que irán aumentando de manera progresiva hasta alcanzar una máxima de 22°C durante la tarde.

    El viento se mantendrá leve, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando del sector sur durante la mañana y rotando hacia el sudeste durante la tarde y la noche.

    Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 18°C.

    El pronóstico extendido anticipa además un comienzo de semana con temperaturas en ascenso. Para el lunes se espera una máxima de 23°C, el martes podría alcanzar los 25°C y el miércoles sería el día más cálido, con una máxima prevista de 27°C.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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