Chau al calorcito: el brusco descenso de temperatura que sufrirá San Juan esta semana

Te anticipamos los datos del tiempo para esta nueva semana, tras unas jornadas con ambiente agradable y primaveral, el ingreso de un frente frío provocará una fuerte caída en las marcas térmicas en la provincia.

El tiempo en la provincia se encamina hacia un drástico cambio de condiciones. Tras experimentar jornadas calurosas con máximas que bordearon los 30 °C, San Juan registrará un marcado descenso de la temperatura durante la semana, donde el termómetro apenas alcanzará una máxima de 18 °C.

De acuerdo a los datos del pronóstico meteorológico, las condiciones agradables comenzarán a replegarse de manera paulatina debido al avance e ingreso de una masa de aire más fría a la región de Cuyo, acompañada por rotación de vientos del sector sur y un incremento sostenido de la nubosidad.