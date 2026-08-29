    • 29 de agosto de 2026 - 21:51

    Chau al calorcito: el brusco descenso de temperatura que sufrirá San Juan esta semana

    Te anticipamos los datos del tiempo para esta nueva semana, tras unas jornadas con ambiente agradable y primaveral, el ingreso de un frente frío provocará una fuerte caída en las marcas térmicas en la provincia.

    Datos del tiempo para esta semana.

    Datos del tiempo para esta semana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El tiempo en la provincia se encamina hacia un drástico cambio de condiciones. Tras experimentar jornadas calurosas con máximas que bordearon los 30 °C, San Juan registrará un marcado descenso de la temperatura durante la semana, donde el termómetro apenas alcanzará una máxima de 18 °C.

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    De acuerdo a los datos del pronóstico meteorológico, las condiciones agradables comenzarán a replegarse de manera paulatina debido al avance e ingreso de una masa de aire más fría a la región de Cuyo, acompañada por rotación de vientos del sector sur y un incremento sostenido de la nubosidad.

    El cronograma de la variación térmica

    • Inicio de semana: Las temperaturas se mantendrán en valores templados, rondando entre los 22 °C y 23 °C de máxima, con presencia de intervalos nubosos y tiempo estable en gran parte del territorio provincial.

    • Rotación de viento y cambio: A mitad de semana se profundizará el ingreso de aire frío, lo que generará un quiebre en las condiciones generales, provocando ráfagas moderadas y un notorio repliegue térmico.

    • El día más frío: La jornada de mayor impacto será a partir del fnal de la jornada del jueves 3 de septiembre donde marcará un techo térmico de tan solo 18 °C, acompañado por mínimas que caerán por debajo de los dos dígitos en las primeras horas del día y durante la noche.

    Este cambio de tiempo exigirá desempolvar la ropa de abrigo liviana y mantener el monitoreo sobre posibles inestabilidades o tormentas aisladas asociadas al choque de las masas de aire.

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