"Hacé que pase": San Juan tendrá una nueva Jornada JAE para inspirar, conectar y dar el paso a la acción

A lo largo de la última década, la ONG JAE (Jóvenes Administradores de Empresas) se ha consolidado como un espacio que impulsa la transformación, la innovación y el espíritu emprendedor de la juventud sanjuanina. Este año, bajo el lema “Hacé que pase”, el grupo nuevamente volverá a la escena local con un evento que no se parecerá en nada a las propuestas que desarrollaron en los últimos diez años, ya que no será una Jornada JAE más.

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“Estamos a días de una nueva edición. Es la onceava de las Jornadas JAE. Año a año buscamos superarnos, seguir impactando y dejando huella en San Juan, en la juventud y en el público que nos acompaña” , contó Facundo Baigorri, presidente de JAE. La particularidad de este año es que el evento contará con el apoyo de DIARIO DE CUYO, sumando una amplia variedad de sorpresas y propuestas.

Con una interesante grilla de disertantes que se irán dando a conocer en los próximos días, una de las novedades que tendrá la edición actual es el cambio de lugar. Históricamente el evento se realizó en el Centro de Convenciones, un espacio que se volvió un hogar para la ONG. Sin embargo, este año apostaron a lo grande y fueron por más.

El nuevo escenario será el Velódromo Vicente Chancay, ubicado en Pocito, con una capacidad promedio de 2.000 personas. “Es un gran desafío y estamos listos”, sostuvo Baigorri con convicción.

Este año, JAE busca ampliar el concepto tradicional del evento. La propuesta no estará concentrada únicamente en las charlas y disertaciones de calidad, sino que incluirá distintas ofertas a lo largo de todo el día, para todos los gustos.

La actividad comenzará por la mañana, entre las 10 y las 12 horas, con workshop vinculado a diferentes ámbitos, entre ellos la minería, el sector público y el sistema bancario. Referentes de estas áreas brindarán herramientas a los participantes con el propósito de fomentar el espíritu emprendedor.

Luego habrá un receso y las actividades se retomarán desde las 14 horas, con la acreditación y la apertura de una feria pensada como espacio para recorrer stands, compartir propuestas y generar contactos.

La actividad de los disertantes iniciará a las 15 horas donde los presentes podrán tomar contacto con historias y experiencias. Serán cinco charlas de unos 20 a 30 minutos cada una; para luego disfrutar de un momento de coffee, siendo la excusa ideal para dar paso al intercambio y networking.

Las exposiciones continuarán hasta promediando las 22 horas. Teniendo en cuenta que el grueso del público que forma parte de estas jornadas son jóvenes, Baigorri adelantó que el cierre será un sunset con música, propiciando la diversión sana.

Las entradas se dividen en tres categorías. La “Grada” incluye las cinco charlas, coffee de networking y sorteos. “Campo” suma ubicación frente al escenario, la zona de stands de los aliados e ingreso prioritario. Por su parte la opción “VIP” ofrece la experiencia completa, con after exclusivo, degustaciones y networking con disertantes y aliados.

“Estamos frente a un gran desafío, pero estimo que podremos cubrir el cupo por diversas razones. Primero porque hemos decidido que pase a ser una experiencia más que una jornada en sí. Estará abierto para aquel que quiera vivirlo como quiera vivirlo. En este caso será una experiencia como las grandes corporaciones. El plan es que este año el sueño lo podamos compartir entre todos”, explicó el presidente de JAE.

“Hacé que pase”, de la idea a la acción, la premisa de la Jornada JAE

La elección del slogan tiene una relación directa con el objetivo que JAE busca transmitir en esta edición. El año pasado, cuando la organización celebró sus diez años, el lema fue “Confía en lo recorrido”, invitando a mirar hacia atrás y ver todo lo que habían crecido y como eso se puede reflejar luego en las experiencias personales. Ahora, la idea apunta a dar un paso más.

“Este año nos venía mucho la palabra ‘empujón’. Ahora hay que ver qué o quién necesito para tener el empujón y hacer que pase”, explicó Baigorri.

La intención es que las historias y experiencias que compartan los disertantes funcionen como un disparador para el público. La búsqueda, dijo, es inspirar a quienes tienen una idea, un proyecto o un objetivo y necesitan animarse a dar el primer paso. “Lo que buscamos con la jornada es inspirar, animarte a dar el primer paso, a creer que realmente, si hay algo que puede hacerse realidad, vamos a hacer que se convierta en un hecho”, sostuvo el joven.

Un encuentro que busca reunir sectores y apunta a toda la comunidad

Otro de los objetivos de JAE es funcionar como un nexo entre distintos actores. Para esta edición, la organización trabaja con aliados provenientes de diferentes sectores y busca potenciar el encuentro entre el ámbito público y privado.

Detrás de la organización hay un equipo de 60 voluntarios, provenientes de distintas áreas y oficios que estarán a cargo de la logística y del desarrollo de las diferentes actividades. Para Baigorri, ese grupo representa una parte central de lo que JAE logró construir durante estos años.

“Cada cosa que hacen es de corazón, por dejar una huella, por impactar”, destacó.

El dato para participar de la Jornada JAE

A diferencia del Bootcamp, otro de los eventos que realiza JAE año tras año, la Jornada no estará orientada a un público en específico. La convocatoria en esta oportunidad apunta a estudiantes de nivel secundario, jóvenes y adultos que estén buscando motivación o un norte para encarar un nuevo proyecto.

Para algunos, la experiencia puede significar una invitación a comenzar y animarse a soñar. Para otros, que llevan muchos años trabajando, puede convertirse en un estímulo para pensar en un cambio de rumbo. “Las expectativas como evento son realmente dejar una huella y puedo prometer que será un evento que será recordado”, afirmó.

La 11° Jornada JAE se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 10 horas, en el Velódromo “Vicente Chancay”, en Pocito. Las entradas tendrán valores accesibles:

Gradas: $8.500

Campo: $18.500

VIP: $45.000

Las mismas estarán a la venta a partir de hoy y se pueden conseguir escaneando el código QR. Para mayor información se puede consultar el sitio jae.com.ar

Con el Velódromo como nuevo escenario, una propuesta ampliada y el desafío de reunir a miles de personas durante un día completo, JAE prepara su onceava edición con una invitación directa para quienes tienen un sueño, una idea o simplemente buscan un nuevo impulso: “Hacé que pase”.