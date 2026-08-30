Jornada JAE y once años impulsando el espíritu emprendedor de San Juan

La ONG JAE (Jóvenes Administradores de Empresas) nació hace más de una década de la mano de un grupo de estudiantes universitarios que descubrieron que necesitaban algo más que no vivían en las aulas. Así, casi sin imaginar el alcance y la proyección que lograrían, este año van por la onceava edición de un evento que impulsa el espíritu emprendedor de la juventud sanjuanina.

Remontados en la historia de la ONG, los primeros indicios de la organización se vieron en el 2014, siendo un proyecto de fin de año de alumnos de la Universidad Católica de Cuyo. “Un grupo de jóvenes pensaron en hacer algo que no fuera tradicional, y pensaron en hacer charlas que enseñen cosas que no estuvieran en la currícula” , comentó Facundo Baigorri, presidente de JAE y uno de los primeros integrantes del espacio.

Tras una primera edición satisfactoria dentro del marco del proyecto, los jóvenes sintieron la necesidad de darle continuidad, y porqué no marco legal a la propuesta, bajo la estructura de asociación civil. Fue así como entre el 2016 y el 2017 nació JAE, y desde entonces no dejó de crecer, no solo en la cantidad de voluntarios y el interés que registran cada año, sino también en las dimensiones de lo que es su principal evento, la Jornada JAE.

Aquel primer encuentro, recuerda Baigorri, concentró unas 50 personas, la mayoría alumnos de la carera de Licenciatura en Administración de la UCCuyo. “La charla fue dada por los mismos profesores, y de repente comenzamos a darnos cuenta de que las 50 personas tenían mucho interés, y que había gente de otras universidades que querían sumarse. Así fue como decidimos comenzar a hacerlo por fuera de la universidad” , precisó el joven.

Si bien hasta el día de la fecha el apoyo de la casa de altos estudios es crucial, el animarse a salir de la universidad les permitió proyectar un crecimiento que se fue consolidando con el paso de los años y de las ediciones.

La intención de la grupalidad organizada como asociación civil fue darle continuidad al concepto de la jornada, sumando propuestas que ayuden a la juventud local a encontrar un norte, a darle forma a las ideas y potenciar proyectos. Sin embargo, como sucedió en todo el mundo, la pandemia los condicionó, siendo la situación sanitaria más fuerte que sus deseos.

Jornada JAE 2023 - Centro de Convenciones

“La pandemia como a todos nos frenó, y desde ahí en adelante se ha dado un vuelco enorme. Comenzó a crecer. El Centro de Convenciones ya se llenaba, y no era una cuestión de solo algunos, entendimos que el espíritu es este, animarte a que actives el espíritu emprendedor a través de estos proyectos”, sostuvo Baigorri.

El aumento de interés se vio reflejada en la cantidad de asistentes, ya que, en el 2022, la primera edición post pandemia concentró unos 300 asistentes. El número aumentó a 700 en las ediciones de los últimos años, y la gran apuesta para la Jornada JAE 2026 es llegar a las 2.000, una apuesta que se espera lograr gracias al cambio de ubicación, pasando del Centro de Convenciones al Velódromo Vicente Chancay.

Jornada JAE 2024 - Centro de Convenciones

Una de las particularidades de cada Jornada JAE es que está inspirada bajo un lema. En 2023 fue “Con todo, sino para qué”, con Agustina Casal, Joan Cwaik, Daniel Cerezo, Carmela Bustelo, Daniela López y Tomás Machuca arriba del escenario. En 2024, “Prendé la cabeza sin apagar el corazón”, con Sandra Dajnowski, Angie Sammartino, Maxi Hapes y Marcelo Romeo. Y en 2025, “Confiá en lo recorrido”, con Ariel Benedetti, Federico Robello, Cande Fazzano, Delfina Pignatiello y Juan Bautista Segonds. Para 2026, el lema es “Hace que pase”, con disertantes confirmados que aun no se han dado a conocer por la organización.

Jornada JAE 2025 - Centro de Convenciones

Con alrededor de 60 voluntarios de entre 18 a 30 años, JAE reafirma su compromiso un año más con la realización de una nueva jornada que busca potenciar e impulsar el espíritu emprendedor de los jóvenes en particular y de la comunidad sanjuanina en general.