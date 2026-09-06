Domingo frío en San Juan: la máxima llegará a 14° y el sol aparecerá por la tarde

San Juan tendrá este domingo una jornada fría, aunque con una mejora de las condiciones durante el transcurso del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con una mínima de 3°, mientras que la temperatura máxima prevista alcanzará los 14°. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán y el cielo se presentará despejado, con una temperatura cercana a los 14°. En tanto, durante la noche volverá algo de nubosidad y la temperatura descenderá hasta alrededor de los 9°.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará desde el Sur, entre 23 y 31 km/h. Por la tarde rotará al Norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche predominará el sector Sudeste, con ráfagas de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.