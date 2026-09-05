Recalculando: el festejo del Día del estudiante se adelanta al domingo 20

Como el 21 de septiembre es lunes, día hábil, decidieron trasladar el "FestiJoven". El Parque de Mayo será el escenario de la celebración.

El Día del estudiante tendrá su festejo provincial el domingo 20 de septiembre, con el FestiJoven, en el Parque de Mayo.

El Gobierno de San Juan anunció un cambio estratégico en el cronograma oficial para adelantar el tradicional festejo por el Día del Estudiante y de la Primavera. De este modo, la clásica jornada del FestiJoven se trasladará al domingo 20 de septiembre con una variada agenda para los jóvenes.

La medida busca prevenir embotellamientos vehiculares y evitar interferir con las rutinas laborales y académicas, dado que la fecha habitual coincide esta vez con un día hábil. Con esta reprogramación, las autoridades provinciales buscan un marco seguro y sin contratiempos para el desarrollo de las actividades masivas.

El Parque de Mayo volverá a constituirse como el núcleo neurálgico de la convocatoria, albergando a alumnos de nivel primario, secundario y universitario. La programación arrancará desde la mañana y ofrecerá diversas alternativas culturales, deportivas y recreativas adaptadas para todas las edades.

Una fiesta con artistas locales En esta edición, el talento provincial tendrá un lugar central. Para la grilla de artistas -aún no oficializada- habrá distintos sectores con escenarios para actuaciones simultáneas. La plataforma principal recibirá a músicos consolidados de la región, en tanto que los otros espacios albergarán a promesas emergentes y agrupaciones folclóricas de música y danza.