    • 5 de septiembre de 2026 - 19:49

    Recalculando: el festejo del Día del estudiante se adelanta al domingo 20

    Como el 21 de septiembre es lunes, día hábil, decidieron trasladar el "FestiJoven". El Parque de Mayo será el escenario de la celebración.

    El Día del estudiante tendrá su festejo provincial el domingo 20 de septiembre, con el FestiJoven, en el Parque de Mayo.&nbsp;

    El Día del estudiante tendrá su festejo provincial el domingo 20 de septiembre, con el FestiJoven, en el Parque de Mayo. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan anunció un cambio estratégico en el cronograma oficial para adelantar el tradicional festejo por el Día del Estudiante y de la Primavera. De este modo, la clásica jornada del FestiJoven se trasladará al domingo 20 de septiembre con una variada agenda para los jóvenes.

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    La medida busca prevenir embotellamientos vehiculares y evitar interferir con las rutinas laborales y académicas, dado que la fecha habitual coincide esta vez con un día hábil. Con esta reprogramación, las autoridades provinciales buscan un marco seguro y sin contratiempos para el desarrollo de las actividades masivas.

    Una fiesta con artistas locales

    En esta edición, el talento provincial tendrá un lugar central. Para la grilla de artistas -aún no oficializada- habrá distintos sectores con escenarios para actuaciones simultáneas. La plataforma principal recibirá a músicos consolidados de la región, en tanto que los otros espacios albergarán a promesas emergentes y agrupaciones folclóricas de música y danza.

    Medidas de seguridad

    Para resguardar el bienestar de los asistentes, se montará un dispositivo integral de protección civil y monitoreo de tráfico alrededor de todo el predio. Asimismo, se fiscalizará con rigor el cumplimiento de la restricción absoluta sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante toda la jornada.

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