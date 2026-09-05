Recalculando: el festejo del Día del estudiante se adelanta al domingo 20

El Gobierno de San Juan anunció un cambio estratégico en el cronograma oficial para adelantar el tradicional festejo por el Día del Estudiante y de la Primavera. De este modo, la clásica jornada del FestiJoven se trasladará al domingo 20 de septiembre con una variada agenda para los jóvenes.
La medida busca prevenir embotellamientos vehiculares y evitar interferir con las rutinas laborales y académicas, dado que la fecha habitual coincide esta vez con un día hábil. Con esta reprogramación, las autoridades provinciales buscan un marco seguro y sin contratiempos para el desarrollo de las actividades masivas.
El Parque de Mayo volverá a constituirse como el núcleo neurálgico de la convocatoria, albergando a alumnos de nivel primario, secundario y universitario. La programación arrancará desde la mañana y ofrecerá diversas alternativas culturales, deportivas y recreativas adaptadas para todas las edades.
Una fiesta con artistas locales
En esta edición, el talento provincial tendrá un lugar central. Para la grilla de artistas -aún no oficializada- habrá distintos sectores con escenarios para actuaciones simultáneas. La plataforma principal recibirá a músicos consolidados de la región, en tanto que los otros espacios albergarán a promesas emergentes y agrupaciones folclóricas de música y danza.
Medidas de seguridad
Para resguardar el bienestar de los asistentes, se montará un dispositivo integral de protección civil y monitoreo de tráfico alrededor de todo el predio. Asimismo, se fiscalizará con rigor el cumplimiento de la restricción absoluta sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante toda la jornada.