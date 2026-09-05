Microcentro: "Moliendo a Molière" sale a la calle para encontrarse con el público de San Juan

San Juan se prepara para una experiencia artística inédita en pleno microcentro capitalino. Este lunes 7 de septiembre a las 19h, la peatonal sanjuanina se transformará en un escenario a cielo abierto para recibir una deslumbrante intervención urbana como antesala al estreno de ‘Moliendo a Molièri’
Esta actividad servirá como adelanto exclusivo de Moliendo a Molière, la nueva y ambiciosa producción original del Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, realizada en conjunto con la Fundación Banco San Juan.
La propuesta busca romper la rutina del centro sanjuanino, acercando el arte a los peatones y despertando el entusiasmo previo a las esperadas funciones del 12 y 19 de septiembre.
Intervención urbana en el microcentro que sorprenderá
El cruce de las peatonales Tucumán y Rivadavia será el punto de encuentro donde 18 artistas sanjuaninos, acompañados por el equipo técnico y de producción del Teatro del Bicentenario, irrumpirán en el espacio cotidiano para presentar fragmentos, personajes y pasajes del universo de Molière.
Esta iniciativa de intervención callejera persigue un claro objetivo cultural y social:
- Conexión directa: generar un cruce sin intermediarios entre los actores y la comunidad.
- Formación de nuevos públicos: invitar a personas que habitualmente no visitan las salas teatrales a sumarse a la experiencia escénica.
- Difusión del arte local: poner en valor la capacidad de los intérpretes locales para llevar adelante producciones de nivel internacional.
Una comedia desopilante con sello sanjuanino
Con dramaturgia y dirección general del reconocido dramaturgo Emiliano Dionisi, Moliendo a Molière es una apuesta integral que reúne teatro, canto, danza y música en vivo a cargo del Ensamble Barroco. La obra rinde homenaje al genial dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin (Molière), reelaborando sus clásicos desde una mirada contemporánea, dinámica y profundamente humorística.
Encabezado por Mati Puig (en el rol de Poquelín) y Ana Luz Torras (como Madeleine), el elenco está integrado en su totalidad por talentos de la provincia seleccionados tras intensas audiciones, respaldados por un imponente despliegue escénico.
Fechas, horarios y beneficio especial de preventa
Para facilitar el acceso a toda la familia sanjuanina, la producción definió una promoción de lanzamiento:
- Lugar: Sala Principal del Teatro del Bicentenario.
- Funciones: sábado 12 y sábado 19 de septiembre, a las 18.
- Promoción especial: 50 % de descuento en la compra de entradas correspondientes a las categorías Roja y Azul.
- Medios de pago y financiación: se pueden adquirir en las boleterías del teatro o mediante la plataforma online com. Además, se habilitaron beneficios con Banco San Juan (hasta 3 y 6 cuotas sin interés) y Mercado Pago.