Microcentro: "Moliendo a Molière" sale a la calle para encontrarse con el público de San Juan

San Juan se prepara para una experiencia artística inédita en pleno microcentro capitalino. Este lunes 7 de septiembre a las 19h, la peatonal sanjuanina se transformará en un escenario a cielo abierto para recibir una deslumbrante intervención urbana como antesala al estreno de ‘Moliendo a Molièri’

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Esta actividad servirá como adelanto exclusivo de Moliendo a Molière , la nueva y ambiciosa producción original del Teatro del Bicentenario , dependiente del Ministerio de Turismo , realizada en conjunto con la Fundación Banco San Juan .

La propuesta busca romper la rutina del centro sanjuanino, acercando el arte a los peatones y despertando el entusiasmo previo a las esperadas funciones del 12 y 19 de septiembre.

El cruce de las peatonales Tucumán y Rivadavia será el punto de encuentro donde 18 artistas sanjuaninos , acompañados por el equipo técnico y de producción del Teatro del Bicentenario, irrumpirán en el espacio cotidiano para presentar fragmentos, personajes y pasajes del universo de Molière.

Conexión directa: generar un cruce sin intermediarios entre los actores y la comunidad.

generar un cruce sin intermediarios entre los actores y la comunidad. Formación de nuevos públicos: invitar a personas que habitualmente no visitan las salas teatrales a sumarse a la experiencia escénica.

invitar a personas que habitualmente no visitan las salas teatrales a sumarse a la experiencia escénica. Difusión del arte local: poner en valor la capacidad de los intérpretes locales para llevar adelante producciones de nivel internacional.

Una comedia desopilante con sello sanjuanino

Con dramaturgia y dirección general del reconocido dramaturgo Emiliano Dionisi, Moliendo a Molière es una apuesta integral que reúne teatro, canto, danza y música en vivo a cargo del Ensamble Barroco. La obra rinde homenaje al genial dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin (Molière), reelaborando sus clásicos desde una mirada contemporánea, dinámica y profundamente humorística.

Encabezado por Mati Puig (en el rol de Poquelín) y Ana Luz Torras (como Madeleine), el elenco está integrado en su totalidad por talentos de la provincia seleccionados tras intensas audiciones, respaldados por un imponente despliegue escénico.

Fechas, horarios y beneficio especial de preventa

Para facilitar el acceso a toda la familia sanjuanina, la producción definió una promoción de lanzamiento: