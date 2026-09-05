    • 5 de septiembre de 2026 - 16:40

    Bomberos voluntarios de San Juan se suman al sirenazo nacional: los cuatro ejes del reclamo

    El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Juan confirmó que todos los cuarteles se acoplarán al reclamo que se realizará a nivel nacional. La medida se lleva adelante ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional a reclamos económicos y normativos.

    Gentileza Federacion De Bomberos Voluntarios De San Juan

    Gentileza Federacion De Bomberos Voluntarios De San Juan

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    Por Celeste Roco Navea

    El próximo 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, las sirenas de cada uno de los cuarteles de bomberos voluntarios de San Juan estarán activas. No será una alerta, sino el medio elegido para visibilizar un reclamo que tiene tinte nacional. La medida alcanzará unas 1.000 asociaciones y más de 50.000 efectivos en todo el país.

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    “Haremos el sirenazo nacional y de no tener una respuesta positiva iremos viendo otras acciones. No descartamos hacer una manifestación hacia el Congreso o la Casa Rosada con la participación de todos los bomberos del país”, comentó en contacto con DIARIO DE CUYO Sergio Cuello, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Juan. En ese sentido, confirmó que todos los cuarteles de la provincia adherirán al reclamo, haciendo sonar las sirenas, pero el reclamo no saldrá de esos espacios y se mantendrán las guardias activas.

    La medida fue convocada por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales que integran el sistema. La convocatoria busca visibilizar la situación económica y normativa que atraviesa al sistema.

    Los cuatro ejes del reclamo de los bomberos voluntarios

    El foco de la protesta está puesto en el aspecto financiero y normativo de la actividad que realizan los bomberos voluntarios.

    Transferencias de fondos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios: Conforme informaron desde el Consejo de Federaciones, se mantiene una deuda correspondiente al 2025 y años anteriores, que asciende a $59.330.748.051,41. Este monto representa aproximadamente $45.000.000 para cada asociación de Bomberos Voluntarios. Se trata de fondos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054, con una afectación específica. No constituyen una ayuda extraordinaria ni un aporte discrecional del Estado Nacional, sino recursos previstos legalmente para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

    Emergencias en rutas concesionadas: Solicitan incluir en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) convenios obligatorios, contraprestación mensual por disponibilidad, reintegro de gastos extraordinarios y compensación por daños a los cuarteles que atienden siniestros en estas rutas.

    Ley de Fortalecimiento (27.629): Se pide la aplicación integral y uniforme de esta ley sancionada en 2021, con especial hincapié en la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA en compras de bienes, servicios y equipamiento.

    Agilizar pagos al exterior: Solicitan al Ministerio de Economía y al Banco Central agilizar los pagos, ya que ante los altos costos de los vehículos de emergencia que se venden en el país, los cuarteles deben comprar unidades usadas al exterior para garantizar la adecuada prestación del servicio. La operatoria comercial internacional exige el pago anticipado total contra la correspondiente factura proforma. En la práctica, esto genera dificultades financieras para todas las asociaciones de bomberos voluntarios.

    El propósito del reclamo se enfoca no solo en hacerse escuchar por el Gobierno nacional, sino también visibilizar las complejidades financieras que atraviesan los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país.

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