Emprendedora del Sol 2026: los municipios ya trabajan en la selección de candidatas

La cuenta regresiva para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol ya comenzó y, con ella, también la búsqueda de las mujeres que representarán a cada departamento en Emprendedora del Sol 2026. El Gobierno de San Juan reunió a referentes municipales para presentar los detalles de la propuesta y comenzar a coordinar la selección de las candidatas.

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El encuentro fue encabezado por la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino, quienes recibieron a representantes de los distintos municipios de la provincia.

Durante la reunión se avanzó en la organización del proceso que permitirá seleccionar a una emprendedora por cada departamento. Además, se informó que las mujeres elegidas competirán por los primeros lugares y que habrá premios para la primera y segunda emprendedora seleccionada.

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por el Gobierno provincial en el marco de la Fiesta Nacional del Sol y busca reconocer a mujeres que desarrollan proyectos propios y tienen un papel activo dentro de la economía sanjuanina.

Antes del encuentro con los municipios, el comité organizador mantuvo una reunión con el jurado que tendrá a su cargo la evaluación de las candidatas departamentales. De esta manera, comenzó a delinearse el esquema que se aplicará durante esta edición.

Una propuesta que busca destacar el trabajo

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación remarcaron que la propuesta apunta a poner el foco en las capacidades y el esfuerzo de las participantes, dejando en segundo plano los aspectos vinculados exclusivamente con la imagen.

“La propuesta busca poner en valor a las mujeres que, a través de su ingenio, esfuerzo y trabajo, generan oportunidades y realizan un aporte concreto a la economía provincial”, señaló Carpino.

El funcionario destacó además que la iniciativa pretende reconocer el rol de la mujer emprendedora a partir de su trayectoria y de aquello que aporta a la sociedad y a la producción.

En la misma línea, Cárdenas sostuvo que Emprendedora del Sol está relacionada con la mirada que impulsa el gobernador Marcelo Orrego respecto del reconocimiento al trabajo de las emprendedoras y su participación en las diferentes áreas de la matriz productiva provincial.

Así, con la articulación entre la Provincia y los municipios, comenzó formalmente el camino hacia Emprendedora del Sol 2026, una propuesta que volverá a poner en escena las historias, proyectos y esfuerzos de mujeres de los 19 departamentos sanjuaninos.