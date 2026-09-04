El comunicado de la Facultad de Ingeniería tras la denuncia a un alumno que creó imágenes sexuales con IA de compañeras

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) emitió este viernes un comunicado tras la denuncia realizada por un grupo de estudiantes que acusó a un compañero de utilizar fotografías tomadas de sus cuentas de Instagram para generar imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial. La institución aseguró que intervino desde el primer momento y que adoptó medidas para cumplir con las disposiciones de la Justicia.

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El caso tomó estado público luego de que varias alumnas decidieran difundir su situación en redes sociales y realizar un escrache contra el estudiante al que señalan como presunto responsable. Según los testimonios publicados, el joven habría utilizado fotografías cotidianas de sus compañeras para generar, mediante herramientas de inteligencia artificial, imágenes de contenido sexual explícito sin su consentimiento.

La práctica es conocida como deepfake y permite manipular o generar contenidos audiovisuales utilizando tecnología de inteligencia artificial para hacer aparecer a una persona en situaciones que nunca protagonizó.

Las estudiantes sostuvieron en sus publicaciones que las imágenes habrían sido compartidas dentro del entorno del denunciado y que algunas incluso podrían haber sido difundidas desde una cuenta secundaria.

La situación había generado malestar entre las alumnas, quienes cuestionaron que el estudiante continuara asistiendo a la Facultad mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Qué dijo la Facultad de Ingeniería

Frente a la repercusión del caso, la Facultad de Ingeniería difundió un comunicado en el que manifestó su "profunda preocupación" por los hechos denunciados y remarcó que se encuentra actuando dentro del marco institucional y judicial correspondiente.

Según explicó la casa de estudios, desde el inicio se articuló el trabajo con la Oficina por la Igualdad de Género, Contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ, además de establecer coordinación con la UFI-CAVIG.

La Facultad señaló que estas actuaciones se realizaron en cumplimiento del Protocolo de Actuación Institucional aprobado mediante la Ordenanza N° 019/16-CS.

Además, mediante una resolución del Decanato, se dispusieron medidas administrativas destinadas a garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Justicia.

Entre ellas se estableció la prohibición de contacto presencial y virtual y la separación total de los entornos académicos entre las personas involucradas.