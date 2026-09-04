    • 4 de septiembre de 2026 - 14:15

    ¿Necesitás registrar o legalizar un título en San Juan? qué llevar y cómo sacar turno

    El trámite se realiza en el Centro Cívico y requiere turno previo. Educación recordó qué documentación hay que presentar para evitar demoras.

    El trámite de registro y legalización de títulos se realiza en el segundo piso del Centro Cívico.

    El trámite de registro y legalización de títulos se realiza en el segundo piso del Centro Cívico.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Registrar un título o conseguir una copia legalizada puede ser necesario para inscribirse en juntas docentes, presentar antecedentes laborales, iniciar trámites administrativos o acreditar formalmente una formación académica. Para quienes tengan que hacerlo en San Juan, el Ministerio de Educación recordó cómo es el procedimiento y qué documentación conviene preparar antes de acercarse.

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    La gestión se realiza en la Oficina de Registro y Legalización de Títulos, ubicada en el segundo piso del Centro Cívico, Núcleo 2, y la atención se efectúa mediante turno solicitado previamente por internet. Actualmente, la dependencia funciona de lunes a viernes en horario de 7.30 a 18.

    Qué hay que llevar para hacer el trámite

    El requisito principal es sencillo, pero resulta importante no olvidarse de ninguno de los documentos porque puede impedir completar la gestión.

    Para registrar o certificar documentación se debe concurrir con:

    • El documento original que se desea registrar o legalizar.
    • Una fotocopia del documento para certificar.
    • DNI de la persona que realiza el trámite.
    • Constancia del turno, recomendable para facilitar la atención.

    El Ministerio establece que las copias deben presentarse acompañadas por sus respectivos originales, ya que estos permiten comprobar la autenticidad de la documentación.

    Hay además una diferencia importante. El registro del título implica que el documento original quede incorporado al registro correspondiente del Ministerio. Una vez cumplido ese paso, pueden certificarse las fotocopias que posteriormente sean requeridas para otros trámites, por ejemplo ante juntas de clasificación docente.

    Quienes posean títulos digitales con código QR deben tener en cuenta que Educación informó que ya no necesitan el antiguo sello de “confrontado”.

    Cómo sacar el turno paso a paso

    La reserva se realiza desde el sistema oficial de turnos del Gobierno provincial. El sitio solicita primero seleccionar el servicio y el organismo, luego elegir la fecha y horario disponibles y posteriormente validar la identidad con DNI y género. Finalmente, el usuario debe indicar qué trámite quiere realizar y confirmar la solicitud. El comprobante llegará al correo electrónico declarado ante Gobierno de San Juan.

    Sacar turno para Registro y Legalización de Títulos

    Una vez obtenido el turno, la persona deberá presentarse el día y a la hora asignados en el segundo piso del Centro Cívico.

    Existe una consideración especial para quienes viven lejos de Capital. La información oficial de la Oficina de Registro de Títulos establece atención por presentación espontánea para residentes de Calingasta, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal, sin necesidad de turno previo.

    Para qué sirve registrar y legalizar un título

    El trámite aparece habitualmente entre los requisitos para acceder a distintas gestiones educativas y laborales. En el sistema docente provincial, por ejemplo, se exige que los títulos y determinadas certificaciones estén previamente registrados y legalizados por el Ministerio de Educación antes de incorporarlos como antecedentes.

    Por eso, la recomendación es revisar la documentación antes de viajar al Centro Cívico y llevar siempre original y copia, además del DNI. De esa manera, una gestión que suele ser sencilla puede resolverse en la visita asignada sin necesidad de volver por documentación faltante.

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