    • 4 de septiembre de 2026 - 12:53

    Valle Fértil: más servicios y una unidad de traslado para acompañar a las familias de Baldes del Rosario

    La nuev unidad estará destinada principalmente a la realización de traslados simples y a la atención de urgencias de baja complejidad en Valle Fértil.

    El Gobierno de San Juan reforzó el servicio de Salud en Valle Fértil.

    El Gobierno de San Juan reforzó el servicio de Salud en Valle Fértil.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En un paso significativo hacia el fortalecimiento del sistema público de salud en las zonas alejadas de la provincia, el Gobierno de San Juan dio respuesta a un pedido histórico de los habitantes de Valle Fértil. A través del Ministerio de Salud, se concretó la entrega de una nueva unidad sanitaria destinada al Centro de Salud de Baldes del Rosario.

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    La nueva movilidad quedará a disposición permanente del Centro de Salud Baldes del Rosario, ubicado a 45 kilómetros de San Agustín de Valle Fértil, la villa cabecera del departamento. Esta distancia solía representar un obstáculo logístico para la atención de la población local, por lo que la incorporación de la ambulancia busca resolver las necesidades inmediatas de movilidad.

    La unidad estará destinada principalmente a la realización de traslados simples y a la atención de urgencias de baja complejidad. Gracias a esta herramienta, se podrá movilizar de manera segura a aquellos pacientes que no presenten riesgo de vida hacia centros de mayor complejidad para la realización de consultas, estudios médicos programados o traslados por altas hospitalarias. Asimismo, el vehículo está equipado para brindar primeros auxilios básicos y respuesta inicial ante emergencias leves.

    Atención prioritaria para personas mayores

    La llegada de este vehículo adquiere una relevancia fundamental al considerar la composición demográfica de Baldes del Rosario, una comunidad integrada mayoritariamente por personas mayores. Para esta franja poblacional, contar con un medio de transporte sanitario en la cercanía resulta indispensable para garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos sin requerir esfuerzos logísticos complejos.

    El Centro de Salud de Baldes del Rosario opera bajo la órbita de la Zona Sanitaria II, desde donde se articula de manera permanente el trabajo de los equipos interdisciplinarios en el territorio. Durante la presentación oficial, las autoridades sanitarias destacaron que contar con este recurso fortalece la capacidad operativa y ratifica el compromiso del Gobierno provincial de descentralizar la atención y garantizar la equidad en el acceso a la salud para todos los sanjuaninos.

    Presencia de autoridades en Valle Fértil

    La presentación oficial de la unidad de traslado contó con una comitiva de funcionarios provinciales y departamentales que se trasladaron hasta la localidad norteña para acompañar a los vecinos.

    De la actividad participaron el secretario Técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta; el jefe de la Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora del Hospital Dr. Alejandro Albarracín, Claudia Gelvez; la jefa del Área Programática, Belén Bacur; el diputado provincial Omar Ortiz; junto a integrantes de los equipos de salud locales y un numeroso grupo de familias de la zona.

    Durante la jornada, los vecinos de Baldes del Rosario expresaron su agradecimiento al gobernador Marcelo Orrego y a las autoridades de la cartera sanitaria por la celeridad en la gestión y por haber escuchado las necesidades de la comunidad, asegurando un medio de transporte ágil para emergencias y atenciones de salud diarias.

    Impacto estratégico en una zona clave para el turismo

    Más allá de su importancia en materia sanitaria, la localidad de Baldes del Rosario posee un valor estratégico en el entramado geográfico y turístico de Valle Fértil. Forma parte del Proyecto Conector Norte y representa la población habitada más cercana al Parque Provincial Ischigualasto, Patrimonio de la Humanidad.

    A la zona se accede principalmente mediante caminos rurales y huellas que conectan con el sector norte del departamento, en las inmediaciones de la Ruta Provincial 150. Debido a estas particularidades geográficas y al flujo constante de visitantes y pobladores rurales, la disponibilidad de un vehículo de traslado no solo beneficia a las familias residentes, sino que también aporta seguridad preventiva al circuito turístico y productivo de la región.

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