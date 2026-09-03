    • 3 de septiembre de 2026 - 20:11

    Valle Fértil impulsa un taller del Cóndor Andino para valorar su aporte a la fauna y a la cultura local

    La iniciativa en Valle Fértil busca concientizar a los chicos sobre la preservación de esta especie y su valor entre las comunidades originarias.

    En Valle Fértil destacarán el valor ecológico y cultural del Cóndor Andino.

    En Valle Fértil destacarán el valor ecológico y cultural del Cóndor Andino.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Cóndor Andino vuelve a ocupar un rol central en la agenda educativa y ambiental de San Juan. Con el objetivo de sembrar conciencia sobre la conservación de la fauna autóctona y poner en valor el patrimonio ancestral, el municipio de Valle Fértil lanza un ciclo de talleres interactivos diseñado especialmente para niños y adolescentes de la región.

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    La iniciativa, articulada de manera conjunta entre la Dirección de Pueblos Originarios, la Dirección de Producción y Medio Ambiente, y el cuerpo de Guardaparques de los Parques de Valle Fértil, aborda el cuidado de la biodiversidad con una mirada integral. Lejos de limitarse a una lección teórica, la propuesta combina ciencia, cultura y dinámica participativa.

    Un espacio para aprender jugando

    El taller está concebido como una plataforma didáctica donde el aprendizaje fluye a través del juego, las charlas reflexivas y diversas actividades recreativas. Los participantes no sólo descubrirán la importancia ecológica del cóndor como limpiador natural de los ecosistemas y regulador del equilibrio ambiental, sino que también analizarán de cerca las principales amenazas que ponen en riesgo su supervivencia, como el envenenamiento por cebos tóxicos, la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

    Un pilar fundamental de estos encuentros es el abordaje de la dimensión biocultural. La propuesta integra de forma prioritaria los conocimientos, cosmovisiones y miradas de las comunidades originarias locales. Para los pueblos ancestrales, el cóndor no es sólo una ave de gran envergadura; es un símbolo de fuerza, un nexo espiritual con las alturas y un habitante sagrado de la tierra que habitamos. Al cruzar la biología con la tradición oral y el respeto por el territorio, se busca reforzar el sentido de pertenencia y responsabilidad en las nuevas generaciones.

    Cronograma y sedes de los talleres en Valle Fértil

    Para garantizar que la comunidad educativa de distintos puntos del departamento pueda sumarse, la actividad se desplegará en tres jornadas distribuidas de la siguiente manera:

    • Astica: jueves 10 de septiembre a las 10, en el SUM de la Delegación Municipal.
    • Usno: viernes 11 de septiembre a las 16, en el Salón de la Capilla San Juan Bautista.
    • Villa San Agustín: lunes 14 de septiembre a las 16, en el Salón de Cultura Municipal “José S. Núñez”.

    Con este despliegue territorial, Valle Fértil reafirma su compromiso con la educación ambiental comunitaria, apostando a que la juventud local lidere el resguardo del patrimonio natural y cultural que define a la región.

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