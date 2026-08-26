Valle Fértil se prepara para la séptima edición del exigente Desafío a la Antena

Valle Fértil volverá a ser escenario del Desafío a la Antena , una competencia que este año celebrará su séptima edición luego de permanecer dos años sin realizarse. El evento es organizado por Horacio Lucero, creador de la propuesta, junto con el Club San Martín de Valle Fértil.

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“En años anteriores esta competencia la hemos hecho prácticamente a pulmón, con algún que otro apoyo de los gobiernos departamentales. Este año, por primera vez, vamos a tener el apoyo de la Secretaría de Deporte ”, destacó Lucero.

La competencia incluirá cuatro distancias. La prueba de 5 kilómetros será participativa y no competitiva, pensada para principiantes y para quienes quieran caminar, trotar o correr. En tanto, las distancias de 8 y 14 kilómetros tendrán como atractivo el ascenso hasta la antena, algo que no ocurría en ediciones anteriores para la carrera de 8 kilómetros.

La propuesta también contempla una distancia de 3 kilómetros, correspondiente al circuito principal del desafío.

Uno de los puntos destacados de esta edición es que los atletas residentes en Valle Fértil no deberán pagar inscripción. “Los vallistos no pagan inscripción. Solamente abonan quienes vienen de otros departamentos o de otras provincias”, explicó el organizador.

Respecto al tema, la concejal Mónica Rivero comentó: “El Desafío a la Antena es una actividad muy importante para Valle Fértil, porque además de promover el deporte y la vida saludable, genera un espacio de encuentro y permite que quienes nos visitan conozcan y disfruten de nuestro departamento”.

La actividad cuenta además con la autorización de la Municipalidad de Valle Fértil, que facilitará el espacio para la largada, la llegada y la premiación. También participa la Secretaría de Medio Ambiente del departamento, que acompaña la organización con los permisos necesarios.

Entre amigos

El Desafío a la Antena comenzó en 2018 como una iniciativa entre amigos y deportistas que querían correr en distintos lugares de Valle Fértil.

La primera edición contó, entre otros atletas, con la participación de Rodrigo Burgoa, Adrián Baudonnet, Gabriel “Gaby” Césped y José Heredia. Césped se convirtió en el primer ganador de la competencia y este año volverá a participar.

Lucero también recordó el acompañamiento recibido en los comienzos por parte de la atleta y campeona argentina de marcha Julieta Molina, además del apoyo permanente de entrenadores, deportistas y colaboradores locales.

Acreditación y expectativas

La acreditación se realizará el sábado por la tarde-noche, aproximadamente a las 20 horas, frente a la dependencia policial ubicada sobre calle General Acha.

Hasta el momento, la organización registraba alrededor de 45 inscriptos, principalmente locales, aunque se espera la llegada de participantes de distintos departamentos de San Juan y de provincias como La Rioja, Córdoba, Catamarca y Mendoza.

“Esperamos que sea un gran evento el 30 de agosto. Queremos seguir activando estos circuitos y que el deporte continúe creciendo en Valle Fértil”, expresó Lucero.