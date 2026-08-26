    • 26 de agosto de 2026 - 13:49

    El presidente de Barcelona le insistió al Atlético de Madrid por Julián Álvarez: "Nos gustaría que acepten la oferta"

    Joan Laporta confirmó el interés del Barcelona por la "Araña" y dijo que está dispuesto a negociar si el Atleti abre la puerta a una venta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la recta final del mercado de pases, Joan Laporta dejó un mensaje directo para el Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez. El presidente del Barcelona aseguró que el club está “muy interesado” en sumar al delantero argentino y pidió públicamente que la oferta presentada sea aceptada.

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    “Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid y que sepan que si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar el jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho”, expresó Laporta en declaraciones difundidas por el club.

    La postura del Barcelona se mantiene: si existe la mínima posibilidad de fichar a Julián Álvarez, el club le reservará un lugar en el plantel. Por ahora, la propuesta de 100 millones de euros no recibió respuesta por parte del Atlético, que debe definir si está dispuesto a negociar el traspaso.

    El plan del Barcelona si no logra cerrar el pase de Julián Álvarez

    Mientras tanto, el club catalán se mantiene expectante. Si no logra concretar la llegada del delantero en este mercado, el plan de Deco y Flick es esperar hasta el invierno para volver a analizar la situación y decidir en función del rendimiento del equipo en los primeros meses de la temporada.

    La dirigencia prefiere actuar con cautela y evitar decisiones apresuradas. Solo avanzarán en una nueva oferta si el Atlético flexibiliza su postura y abre la puerta a una negociación.

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